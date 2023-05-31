https://sputnik-georgia.ru/20230531/kontrabandu-serebra-presekli-na-gruzino-turetskoy-granitse-278175592.html
Контрабанду серебра пресекли на грузино-турецкой границе
Контрабанду серебра пресекли на грузино-турецкой границе
Таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T17:49+0400
2023-05-31T17:49+0400
2023-05-31T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные серебряные изделия на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщается на сайте Службы доходов Минфина Грузии. По информации ведомства, таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра в ходе осмотра грузового автомобиля, которым управлял иностранец. Общая таможенная стоимость изделий составляет 41,5 тысячи лари (16 тысяч долларов). Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тпп "сарпи", тпп "сарпи", ситуация на тпп "сарпи", сарпи, контрабанда
происшествия, новости, грузия, тпп "сарпи", тпп "сарпи", ситуация на тпп "сарпи", сарпи, контрабанда
Контрабанду серебра пресекли на грузино-турецкой границе
17:49 31.05.2023 (обновлено: 18:08 31.05.2023)
Таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные серебряные изделия на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщается на сайте Службы доходов Минфина Грузии.
По информации
ведомства, таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра в ходе осмотра грузового автомобиля, которым управлял иностранец. Общая таможенная стоимость изделий составляет 41,5 тысячи лари (16 тысяч долларов).
Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования.