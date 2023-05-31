https://sputnik-georgia.ru/20230531/kontrabandu-serebra-presekli-na-gruzino-turetskoy-granitse-278175592.html

Контрабанду серебра пресекли на грузино-турецкой границе

Контрабанду серебра пресекли на грузино-турецкой границе

Таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T17:49+0400

2023-05-31T17:49+0400

2023-05-31T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные серебряные изделия на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщается на сайте Службы доходов Минфина Грузии. По информации ведомства, таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра в ходе осмотра грузового автомобиля, которым управлял иностранец. Общая таможенная стоимость изделий составляет 41,5 тысячи лари (16 тысяч долларов). Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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