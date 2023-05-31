Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230531/kontrabandu-serebra-presekli-na-gruzino-turetskoy-granitse-278175592.html
Контрабанду серебра пресекли на грузино-турецкой границе
Контрабанду серебра пресекли на грузино-турецкой границе
Таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T17:49+0400
2023-05-31T18:08+0400
происшествия
новости
грузия
тпп "сарпи"
тпп "сарпи"
ситуация на тпп "сарпи"
сарпи
контрабанда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249377323_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8ed4fc9caf35ba5eb8b824ea9e09e5ce.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные серебряные изделия на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщается на сайте Службы доходов Минфина Грузии. По информации ведомства, таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра в ходе осмотра грузового автомобиля, которым управлял иностранец. Общая таможенная стоимость изделий составляет 41,5 тысячи лари (16 тысяч долларов). Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
сарпи
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/07/249377323_469:0:3000:1898_1920x0_80_0_0_c05570b10934f3d53127d5e2c79a9be4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, грузия, тпп "сарпи", тпп "сарпи", ситуация на тпп "сарпи", сарпи, контрабанда
происшествия, новости, грузия, тпп "сарпи", тпп "сарпи", ситуация на тпп "сарпи", сарпи, контрабанда

Контрабанду серебра пресекли на грузино-турецкой границе

17:49 31.05.2023 (обновлено: 18:08 31.05.2023)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи
Грузино-турецкая граница. ТПП и КПП Сарпи - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
НовостиTelegram
Таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинские таможенники обнаружили незадекларированные серебряные изделия на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), сообщается на сайте Службы доходов Минфина Грузии.
По информации ведомства, таможенники нашли 21,6 килограмма ювелирных изделий из серебра в ходе осмотра грузового автомобиля, которым управлял иностранец. Общая таможенная стоимость изделий составляет 41,5 тысячи лари (16 тысяч долларов).
Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0