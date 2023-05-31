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Куда пойти в Тбилиси на Международный день защиты детей? Афиша мероприятий

Куда пойти в Тбилиси на Международный день защиты детей? Афиша мероприятий

Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T19:19+0400

2023-05-31T19:19+0400

2023-05-31T19:19+0400

тбилиси

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дети

международный день защиты детей

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Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Sputnik Грузия хочет помочь в том, чтобы этот замечательный день дети провели весело и незабываемо, поэтому предлагает список мероприятий, которые пройдут в Тбилиси. Праздник в главном парке города Где: парк Мтацминда Парк Мтацминда ежегодно дарит детям самые приятные воспоминания и все благодаря различным мероприятиям, на которых детям скучать точно не придется. В этот день гостей, как обещают организаторы, ждет грандиозная программа: развлекательная программа жирафа Жозе, веселые игры, шоу барабанщиков, концерты, мероприятия в амфитеатре, розыгрыши, клоуны и аниматоры. Время с 11:00 до 21:00.Отмечаем с четвероногими друзьми Где: Тбилисский зоопарк Еще одно излюбленное место младшего поколения, где можно будет не только полюбоваться на разных животных, но еще и хорошенько развлечься. Тбилисский зоопарк в этом году предлагает интереснейшую программу, где дети смогут не только полюбоваться животными, но и поучаствовать в процессе ухода за ними: накормить лемуров, верблюда, мангустов, слона, даже погладить змей и ящериц! Помимо этого, конечно, детей развлекут аниматоры, шоу "Эксперименториум", шоу иллюзиониста и другое. "День детей-предпринимателей" Где: Karvasla Shopping Mall & Business Center Здесь дети представят свои инновационные проекты – запрограммированных роботов, модель многофункционального дома, лого-роботы, которые будут выполнять разные задачи. Принимать участие в мероприятии смогут и гости: собирать конструкторы, модели, поэтому скучать детям не придется. С 14:00 до 16:00 развлекать детей будет клоун, который проведет "веселые старты" вместе с любимыми сказочными героями. Сказочные герои и развлечения Где: парк 9 Апреля В парке 9 Апреля детей ожидает огромное количество развлечений. Тут они смогут посетить развлекательную программу клона, посмотреть шоу с мыльными пузырями, попрыгать на батуте. А те, кто любят более спокойные развлечения, могут посетить театр читателей или же поиграть в веселую математику, спрятанные цифры и другое. Приятный бонус – детям раздадут попкорн и сладкую вату. "Космические приключения" Где: East Point Это мероприятие для желающих "попутешествовать" по галактике, как пишут организаторы, которые обещают день фантастики, и приготовили для детей волшебное зрелище, познавательные развлечения и подарки. Помимо этого – костюмированный оркестр и шествие, научная шоу-программа, много-много сладостей и подарков. Эксперименты и литература Где: парк имени Васо Годзиашвили В парке анонсируют концерт детских студий, а также различные развлекательные мероприятия, которые будут проходить в течение дня. Среди них выставка-продажа детской литературы, уголок рисования, шоу химических экспериментов, уголок сказочника и многое другое. День, полный сюрпризов Где: Tbilisi Mall Здесь детей также ждет целый спектр развлечений от шоу мыльных пузырей, иллюзионистов, сказочных героев до шоу собак и розыгрышей. Мероприятия будут проходить 1-2 июня с 17:00 до 22:00, а также 3-4 июня с 13:00 до 19:00. День творчества Где: Orbeliani Garden День будет максимально загружен творческими и веселыми активностями, такими как рисование и раскрашивание, рисование на лице, караоке, вкусности, чтобы дети запомнили этот день, как яркий и красочный. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, грузия, общество, новости, анонсы , уикенд по-тбилисски, дети, международный день защиты детей