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Куда пойти в Тбилиси на Международный день защиты детей? Афиша мероприятий
Куда пойти в Тбилиси на Международный день защиты детей? Афиша мероприятий
Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T19:19+0400
2023-05-31T19:19+0400
тбилиси
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уикенд по-тбилисски
дети
международный день защиты детей
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Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Sputnik Грузия хочет помочь в том, чтобы этот замечательный день дети провели весело и незабываемо, поэтому предлагает список мероприятий, которые пройдут в Тбилиси. Праздник в главном парке города Где: парк Мтацминда Парк Мтацминда ежегодно дарит детям самые приятные воспоминания и все благодаря различным мероприятиям, на которых детям скучать точно не придется. В этот день гостей, как обещают организаторы, ждет грандиозная программа: развлекательная программа жирафа Жозе, веселые игры, шоу барабанщиков, концерты, мероприятия в амфитеатре, розыгрыши, клоуны и аниматоры. Время с 11:00 до 21:00.Отмечаем с четвероногими друзьми Где: Тбилисский зоопарк Еще одно излюбленное место младшего поколения, где можно будет не только полюбоваться на разных животных, но еще и хорошенько развлечься. Тбилисский зоопарк в этом году предлагает интереснейшую программу, где дети смогут не только полюбоваться животными, но и поучаствовать в процессе ухода за ними: накормить лемуров, верблюда, мангустов, слона, даже погладить змей и ящериц! Помимо этого, конечно, детей развлекут аниматоры, шоу "Эксперименториум", шоу иллюзиониста и другое. "День детей-предпринимателей" Где: Karvasla Shopping Mall &amp; Business Center Здесь дети представят свои инновационные проекты – запрограммированных роботов, модель многофункционального дома, лого-роботы, которые будут выполнять разные задачи. Принимать участие в мероприятии смогут и гости: собирать конструкторы, модели, поэтому скучать детям не придется. С 14:00 до 16:00 развлекать детей будет клоун, который проведет "веселые старты" вместе с любимыми сказочными героями. Сказочные герои и развлечения Где: парк 9 Апреля В парке 9 Апреля детей ожидает огромное количество развлечений. Тут они смогут посетить развлекательную программу клона, посмотреть шоу с мыльными пузырями, попрыгать на батуте. А те, кто любят более спокойные развлечения, могут посетить театр читателей или же поиграть в веселую математику, спрятанные цифры и другое. Приятный бонус – детям раздадут попкорн и сладкую вату. "Космические приключения" Где: East Point Это мероприятие для желающих "попутешествовать" по галактике, как пишут организаторы, которые обещают день фантастики, и приготовили для детей волшебное зрелище, познавательные развлечения и подарки. Помимо этого – костюмированный оркестр и шествие, научная шоу-программа, много-много сладостей и подарков. Эксперименты и литература Где: парк имени Васо Годзиашвили В парке анонсируют концерт детских студий, а также различные развлекательные мероприятия, которые будут проходить в течение дня. Среди них выставка-продажа детской литературы, уголок рисования, шоу химических экспериментов, уголок сказочника и многое другое. День, полный сюрпризов Где: Tbilisi Mall Здесь детей также ждет целый спектр развлечений от шоу мыльных пузырей, иллюзионистов, сказочных героев до шоу собак и розыгрышей. Мероприятия будут проходить 1-2 июня с 17:00 до 22:00, а также 3-4 июня с 13:00 до 19:00. День творчества Где: Orbeliani Garden День будет максимально загружен творческими и веселыми активностями, такими как рисование и раскрашивание, рисование на лице, караоке, вкусности, чтобы дети запомнили этот день, как яркий и красочный. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, грузия, общество, новости, анонсы , уикенд по-тбилисски, дети, международный день защиты детей
тбилиси, грузия, общество, новости, анонсы , уикенд по-тбилисски, дети, международный день защиты детей

Куда пойти в Тбилиси на Международный день защиты детей? Афиша мероприятий

19:19 31.05.2023
© Tbilisi City HallДень защиты детей
День защиты детей - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
© Tbilisi City Hall
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НовостиTelegram
Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня
Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
Sputnik Грузия хочет помочь в том, чтобы этот замечательный день дети провели весело и незабываемо, поэтому предлагает список мероприятий, которые пройдут в Тбилиси.

Праздник в главном парке города

© photo: Sputnik / StringerПарк на горе Мтацминда и колесо обозрения
Парк на горе Мтацминда и колесо обозрения - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
Парк на горе Мтацминда и колесо обозрения
© photo: Sputnik / Stringer
Где: парк Мтацминда
Парк Мтацминда ежегодно дарит детям самые приятные воспоминания и все благодаря различным мероприятиям, на которых детям скучать точно не придется.
В этот день гостей, как обещают организаторы, ждет грандиозная программа: развлекательная программа жирафа Жозе, веселые игры, шоу барабанщиков, концерты, мероприятия в амфитеатре, розыгрыши, клоуны и аниматоры. Время с 11:00 до 21:00.

Отмечаем с четвероногими друзьми

© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliТбилисский зоопарк в январе. Животные греются на солнце. Амурский тигр
Тбилисский зоопарк в январе. Животные греются на солнце. Амурский тигр - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
Тбилисский зоопарк в январе. Животные греются на солнце. Амурский тигр
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Где: Тбилисский зоопарк
Еще одно излюбленное место младшего поколения, где можно будет не только полюбоваться на разных животных, но еще и хорошенько развлечься.
Тбилисский зоопарк в этом году предлагает интереснейшую программу, где дети смогут не только полюбоваться животными, но и поучаствовать в процессе ухода за ними: накормить лемуров, верблюда, мангустов, слона, даже погладить змей и ящериц!
Помимо этого, конечно, детей развлекут аниматоры, шоу "Эксперименториум", шоу иллюзиониста и другое.

"День детей-предпринимателей"

© Karvasla Shopping Mall & Business Center"День детей-предпринимателей"
День детей-предпринимателей - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
"День детей-предпринимателей"
© Karvasla Shopping Mall & Business Center
Где: Karvasla Shopping Mall & Business Center
Здесь дети представят свои инновационные проекты – запрограммированных роботов, модель многофункционального дома, лого-роботы, которые будут выполнять разные задачи.
Принимать участие в мероприятии смогут и гости: собирать конструкторы, модели, поэтому скучать детям не придется. С 14:00 до 16:00 развлекать детей будет клоун, который проведет "веселые старты" вместе с любимыми сказочными героями.

Сказочные герои и развлечения

© Sputnik / Ekaterina MikaridzeУвы, как всегда сухой
Увы, как всегда сухой - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
Увы, как всегда сухой
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
Где: парк 9 Апреля
В парке 9 Апреля детей ожидает огромное количество развлечений. Тут они смогут посетить развлекательную программу клона, посмотреть шоу с мыльными пузырями, попрыгать на батуте.
А те, кто любят более спокойные развлечения, могут посетить театр читателей или же поиграть в веселую математику, спрятанные цифры и другое. Приятный бонус – детям раздадут попкорн и сладкую вату.

"Космические приключения"

© East Point • ისთ ფოინთი"Космические приключения"
Космические приключения - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
"Космические приключения"
© East Point • ისთ ფოინთი
Где: East Point
Это мероприятие для желающих "попутешествовать" по галактике, как пишут организаторы, которые обещают день фантастики, и приготовили для детей волшебное зрелище, познавательные развлечения и подарки.
Помимо этого – костюмированный оркестр и шествие, научная шоу-программа, много-много сладостей и подарков.

Эксперименты и литература

© facebook.com/CityHallofTbilisiДень защиты детей
День защиты детей - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
День защиты детей
© facebook.com/CityHallofTbilisi
Где: парк имени Васо Годзиашвили
В парке анонсируют концерт детских студий, а также различные развлекательные мероприятия, которые будут проходить в течение дня. Среди них выставка-продажа детской литературы, уголок рисования, шоу химических экспериментов, уголок сказочника и многое другое.

День, полный сюрпризов

© photo: Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМыльные пузыри
Мыльные пузыри - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
Мыльные пузыри
© photo: Sputnik / Евгения Новоженина
/
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Где: Tbilisi Mall
Здесь детей также ждет целый спектр развлечений от шоу мыльных пузырей, иллюзионистов, сказочных героев до шоу собак и розыгрышей. Мероприятия будут проходить 1-2 июня с 17:00 до 22:00, а также 3-4 июня с 13:00 до 19:00.

День творчества

© Courtesy of Tbilisi City Hall День защиты детей
День защиты детей - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
День защиты детей
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Где: Orbeliani Garden
День будет максимально загружен творческими и веселыми активностями, такими как рисование и раскрашивание, рисование на лице, караоке, вкусности, чтобы дети запомнили этот день, как яркий и красочный.
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