Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230531/meriya-tbilisi-rasshirila-programmu-dlya-pensionerov-sport-dlya-starshego-pokoleniya-278168240.html
Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения"
Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения"
В 2022 году столичная мэрия начала программу, по которой пенсионеры могут бесплатно посещать бассейн или фитнес-зал 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T15:17+0400
2023-05-31T16:09+0400
тбилиси
грузия
новости
общество
каха каладзе
пенсионер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/02/238720223_0:120:3211:1926_1920x0_80_0_0_4b5661e3d20a180d4ac0c22c71cb4945.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Муниципальная программа "Спорт для старшего поколения" расширилась, и к ней подключились два новых частных спортивных объекта, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. В 2022 году мэрия Тбилиси начала программу, по которой пожилые люди могут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц бесплатно. В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений были открыты два муниципальных спортивных комплекса – "Надзаладевский комплексный спортивный центр" и "Глданский спортивный комплекс". Теперь к ним присоединились "Арена" и "Олимпик". По словам мэра, желающие зарегистрироваться в программе должны пойти в желаемый центр, предоставить удостоверение личности и медицинскую документацию, а также справку о месте регистрации. Регистрация начинается с 1 июня во всех четырех спортивных центрах. В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23872/02/238720223_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_63b6c9da9b456ae8370675b1226b5b3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
тбилиси, грузия, новости, общество, каха каладзе, пенсионер
тбилиси, грузия, новости, общество, каха каладзе, пенсионер

Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения"

15:17 31.05.2023 (обновлено: 16:09 31.05.2023)
© photo: Sputnik / Pavel Lisitzin /  / Перейти в фотобанкБассейн
Бассейн - Sputnik Грузия, 1920, 31.05.2023
© photo: Sputnik / Pavel Lisitzin /
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
В 2022 году столичная мэрия начала программу, по которой пенсионеры могут бесплатно посещать бассейн или фитнес-зал
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Муниципальная программа "Спорт для старшего поколения" расширилась, и к ней подключились два новых частных спортивных объекта, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
В 2022 году мэрия Тбилиси начала программу, по которой пожилые люди могут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц бесплатно.
В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений были открыты два муниципальных спортивных комплекса – "Надзаладевский комплексный спортивный центр" и "Глданский спортивный комплекс". Теперь к ним присоединились "Арена" и "Олимпик".

"Программа продолжается, и, исходя из количества желающих включиться в нее, мы решили ее расширить. В результате к программе добавились два частных спортивных объекта, которые будут финансироваться для лиц, включенных в программу так же, как и в случае муниципальных центров", – сказал Каладзе.

По словам мэра, желающие зарегистрироваться в программе должны пойти в желаемый центр, предоставить удостоверение личности и медицинскую документацию, а также справку о месте регистрации.
Регистрация начинается с 1 июня во всех четырех спортивных центрах.
В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0