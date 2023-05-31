https://sputnik-georgia.ru/20230531/meriya-tbilisi-rasshirila-programmu-dlya-pensionerov-sport-dlya-starshego-pokoleniya-278168240.html

Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения"

Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения"

В 2022 году столичная мэрия начала программу, по которой пенсионеры могут бесплатно посещать бассейн или фитнес-зал 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T15:17+0400

2023-05-31T15:17+0400

2023-05-31T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Муниципальная программа "Спорт для старшего поколения" расширилась, и к ней подключились два новых частных спортивных объекта, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. В 2022 году мэрия Тбилиси начала программу, по которой пожилые люди могут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц бесплатно. В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений были открыты два муниципальных спортивных комплекса – "Надзаладевский комплексный спортивный центр" и "Глданский спортивный комплекс". Теперь к ним присоединились "Арена" и "Олимпик". По словам мэра, желающие зарегистрироваться в программе должны пойти в желаемый центр, предоставить удостоверение личности и медицинскую документацию, а также справку о месте регистрации. Регистрация начинается с 1 июня во всех четырех спортивных центрах. В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тбилиси, грузия, новости, общество, каха каладзе, пенсионер