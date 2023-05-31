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Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения"
Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения"
В 2022 году столичная мэрия начала программу, по которой пенсионеры могут бесплатно посещать бассейн или фитнес-зал 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T15:17+0400
2023-05-31T15:17+0400
2023-05-31T16:09+0400
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пенсионер
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Муниципальная программа "Спорт для старшего поколения" расширилась, и к ней подключились два новых частных спортивных объекта, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. В 2022 году мэрия Тбилиси начала программу, по которой пожилые люди могут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц бесплатно. В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений были открыты два муниципальных спортивных комплекса – "Надзаладевский комплексный спортивный центр" и "Глданский спортивный комплекс". Теперь к ним присоединились "Арена" и "Олимпик". По словам мэра, желающие зарегистрироваться в программе должны пойти в желаемый центр, предоставить удостоверение личности и медицинскую документацию, а также справку о месте регистрации. Регистрация начинается с 1 июня во всех четырех спортивных центрах. В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, грузия, новости, общество, каха каладзе, пенсионер
тбилиси, грузия, новости, общество, каха каладзе, пенсионер
Мэрия Тбилиси расширила программу для пенсионеров "Спорт для старшего поколения"
15:17 31.05.2023 (обновлено: 16:09 31.05.2023)
В 2022 году столичная мэрия начала программу, по которой пенсионеры могут бесплатно посещать бассейн или фитнес-зал
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Муниципальная программа "Спорт для старшего поколения" расширилась, и к ней подключились два новых частных спортивных объекта, заявил мэр Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
В 2022 году мэрия Тбилиси начала программу, по которой пожилые люди могут посещать бассейн или фитнес-зал девять раз в месяц бесплатно.
В рамках программы "Спорт для старшего поколения" для посещений были открыты два муниципальных спортивных комплекса – "Надзаладевский комплексный спортивный центр" и "Глданский спортивный комплекс". Теперь к ним присоединились "Арена" и "Олимпик".
"Программа продолжается, и, исходя из количества желающих включиться в нее, мы решили ее расширить. В результате к программе добавились два частных спортивных объекта, которые будут финансироваться для лиц, включенных в программу так же, как и в случае муниципальных центров", – сказал Каладзе.
По словам мэра, желающие зарегистрироваться в программе должны пойти в желаемый центр, предоставить удостоверение личности и медицинскую документацию, а также справку о месте регистрации.
Регистрация начинается с 1 июня во всех четырех спортивных центрах.
В Грузии женщины выходят на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65. По данным на 1 марта, в Тбилиси 233,6 тысячи пенсионеров.