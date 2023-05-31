https://sputnik-georgia.ru/20230531/narodnye-primety-na-ivana-dolgogo-2023-chto-nelzya-delat-1-iyunya-278163543.html

Народные приметы на Ивана Долгого 2023: что нельзя делать 1 июня?

Народные приметы на Ивана Долгого 2023: что нельзя делать 1 июня?

Православная церковь 1 июня поминает преподобного Иоанна Угличского - сына благоверного князя Андрея Васильевича 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T14:02+0400

2023-05-31T14:02+0400

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справки

религия

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Праздник в народном календаре называют Иван Долгий, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать на Ивана Долгого - о народных приметах 1 июня, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать На Ивана Долгого, по обычаю, раздавали всем пироги собственного приготовления, однако давать кому-либо хлеб и соль 1 июня нельзя. Также нельзя в этот день возвращаться домой с пирогами – это плохая примета, сулящая неприятности, поэтому их лучше накрошить птицам. Нельзя на Ивана Долгого грустить и плакать - по народным приметам лето может обидетсья и зальет ливнями всю землю. Нельзя ходить на Ивана Долгого в несвежей одежде – есть примета, что нечистая сила, прилипнув к ней, может нанести вред хозяину. Чтобы не обидеть природу, нельзя также 1 июня наносить вред растениям. Оставлять младенца на Ивана Долгого одного в комнате нельзя – по народным приметам, темная сила может испугать малыша. Не рекомендуется ходить под зонтом в дождь на Ивана Долгого - осадки 1 июня считают первым подарком лета, которым нельзя пренебрегать. Народные приметы По народным приметам, если на Ивана Долгого холодно – значит холода продержатся еще 40 дней, а если 1 июня идет дождь, значит весь остальной месяц будет солнечно и тепло. Сильный ветер поднимется, если вороны на Ивана Долгого садятся клювами в одну сторону, а моросящий дождь 1 июня – явная примета, что ненастье будет устойчивым и возможно продолжительным. Дождь пойдет, если на Ивана Долгого с утра роса не выпала, а если утренняя роса долго не высыхает, значит надвигается гроза. По народным приметам, хороший налив ржи обещает чистый восход солнца 1 июня, а дождливый и мрачный день - богатый урожай льна. Хорошая примета обилие еловых шишек на Ивана Долгого – значит ожидается хороший урожай огурцов. Материал подготовлен на основе открытых источников

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