https://sputnik-georgia.ru/20230531/nazvana-data-vystupleniya-premera-gruzii-v-parlamente-278164587.html

Названа дата выступления премьера Грузии в парламенте

Названа дата выступления премьера Грузии в парламенте

После доклада премьера Грузии состоится обсуждение в формате политических дебатов 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T14:19+0400

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2023-05-31T14:24+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

шалва папуашвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 30 июня выступит перед депутатами парламента с ежегодным отчетом о проделанной работе правительства, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно процедуре парламента, до конца мая премьер должен представить свой отчет в письменной форме, а уже в июне непосредственно выступить перед депутатами. Согласно регламенту, после завершения отчета главы грузинского правительства обсуждение доклада продолжится в формате политических дебатов. Для Гарибашвили это будет третий по счету отчет в ранге премьера Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, парламент грузии