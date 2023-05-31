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Названа дата выступления премьера Грузии в парламенте
Названа дата выступления премьера Грузии в парламенте
После доклада премьера Грузии состоится обсуждение в формате политических дебатов 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T14:19+0400
2023-05-31T14:19+0400
2023-05-31T14:24+0400
политика
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новости
ираклий гарибашвили
шалва папуашвили
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 30 июня выступит перед депутатами парламента с ежегодным отчетом о проделанной работе правительства, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно процедуре парламента, до конца мая премьер должен представить свой отчет в письменной форме, а уже в июне непосредственно выступить перед депутатами. Согласно регламенту, после завершения отчета главы грузинского правительства обсуждение доклада продолжится в формате политических дебатов. Для Гарибашвили это будет третий по счету отчет в ранге премьера Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, парламент грузии
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, парламент грузии
Названа дата выступления премьера Грузии в парламенте
14:19 31.05.2023 (обновлено: 14:24 31.05.2023)
После доклада премьера Грузии состоится обсуждение в формате политических дебатов
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 30 июня выступит перед депутатами парламента с ежегодным отчетом о проделанной работе правительства, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Согласно процедуре парламента, до конца мая премьер должен представить свой отчет в письменной форме, а уже в июне непосредственно выступить перед депутатами.
"Дата согласована. Премьер-министр предстанет в парламенте с ежегодным отчетом 30 июня, а также письменный отчет будет предоставлен в сроки", – заявил Папуашвили на заседании бюро.
Согласно регламенту, после завершения отчета главы грузинского правительства обсуждение доклада продолжится в формате политических дебатов.
Для Гарибашвили это будет третий по счету отчет в ранге премьера Грузии.