https://sputnik-georgia.ru/20230531/nepogoda-v-kakheti-ot-grada-postradali-vinogradniki-278182813.html
Непогода в Кахети: от града пострадали виноградники
Непогода в Кахети: от града пострадали виноградники
Точный размер ущерба станет известен после завершения подсчета 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T21:21+0400
2023-05-31T21:21+0400
2023-05-31T21:29+0400
стихийное бедствие
кахети
грузия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24591/55/245915546_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_bbfc1c3ae6f7d2bc479d90ae4a8b8ee9.jpg
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Урожай винограда был испорчен градом в трех селах винного региона Грузии Кахети, сообщает Первый канал. Град в селах Колаги, Чумлаки и Бакурцихе повредил также персиковые и абрикосовые сады и уничтожил посевы, отмечает СМИ. Точный размер ущерба станет известен после завершения подсчета. В Грузии активно проводится кампания страхования урожая. Власти не раз призывали население застраховать свой урожай от таких стихийных бедствий, как град и наводнение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24591/55/245915546_57:0:944:665_1920x0_80_0_0_1b1bc242aab6ceb56e7876ac63cb4b54.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
стихийное бедствие, кахети, грузия, новости
стихийное бедствие, кахети, грузия, новости
Непогода в Кахети: от града пострадали виноградники
21:21 31.05.2023 (обновлено: 21:29 31.05.2023)
Точный размер ущерба станет известен после завершения подсчета
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Урожай винограда был испорчен градом в трех селах винного региона Грузии Кахети, сообщает Первый канал.
Град в селах Колаги, Чумлаки и Бакурцихе повредил также персиковые и абрикосовые сады и уничтожил посевы, отмечает
СМИ.
Точный размер ущерба станет известен после завершения подсчета.
В Грузии активно проводится кампания страхования урожая. Власти не раз призывали население застраховать свой урожай от таких стихийных бедствий, как град и наводнение.