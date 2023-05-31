https://sputnik-georgia.ru/20230531/nepogoda-v-kakheti-ot-grada-postradali-vinogradniki-278182813.html

Непогода в Кахети: от града пострадали виноградники

Непогода в Кахети: от града пострадали виноградники

Точный размер ущерба станет известен после завершения подсчета 31.05.2023, Sputnik Грузия

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стихийное бедствие

кахети

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Урожай винограда был испорчен градом в трех селах винного региона Грузии Кахети, сообщает Первый канал. Град в селах Колаги, Чумлаки и Бакурцихе повредил также персиковые и абрикосовые сады и уничтожил посевы, отмечает СМИ. Точный размер ущерба станет известен после завершения подсчета. В Грузии активно проводится кампания страхования урожая. Власти не раз призывали население застраховать свой урожай от таких стихийных бедствий, как град и наводнение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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стихийное бедствие, кахети, грузия, новости