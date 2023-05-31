https://sputnik-georgia.ru/20230531/ninooba-2023-v-gruzii-prazdnuyut-den-prishestviya-ravnoapostolnoy-nino-278173942.html

Нинооба 2023: в Грузии празднуют день пришествия равноапостольной Нино

Нинооба 2023: в Грузии празднуют день пришествия равноапостольной Нино

Грузинская церковь 1 июня празднует день пришествия равноапостольной Нино в Грузию, или Нинооба 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T18:20+0400

2023-05-31T18:20+0400

2023-05-31T18:20+0400

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В Грузии равноапостольную Нино почитают как просветительницу и небесную покровительницу страны, а Нинооба празднуют особенно торжественно. В преддверии праздника Нинооба Sputnik Грузия предлагает еще раз вспомнить, когда равноапостольная Нино прибыла в Грузию и просветила ее. Пришествие в Грузию Родилась будущая крестительница Грузии в знатной и благочестивой семье в городе Коластры в Кападокии (современная Турция) примерно в 280 году, где и провела свое детство. Родители Нино (отец – римский воевода и родственник Георгия Победоносца, а мать – сестра патриарха Иерусалимского Ювеналия), когда девочке исполнилось 12 лет, прибыли в Иерусалим и посвятили свою жизнь служению Богу. А юную Нино отдали на воспитание благочестивой старице Нианфоре. Старица, повествуя Нино о земной жизни Спасителя и его крестных страданиях, поведала ей о том, как попал Хитон Господень в далекую языческую страну Иверию (Грузию). С тех пор дева просила Пресвятую Богоматерь удостоить ее поклониться святыне, которую она связала для любимого Сына. И однажды Нино приснилось, что Дева Мария вручает ей крест из виноградной лозы и отправляет с проповедью Евангелия в Иверию, а проснувшись обнаружила его в своей руке. Перевязав крест собственными волосами, Нино пошла к своему дяде (патриарху Ювеналию), который, услышав рассказ племянницы, благословил деву на апостольское служение. Святая Нино, преодолев множество опасностей в пути и чудом избежав смерти, прибыла в Иверию в 319-м. Крещение Грузии Изучив местный язык и обычаи коренного населения, Нино стала проповедовать христианство. Проповеди равноапостольной Нино сопровождались многими знамениями: по молитве святой девы, прибывшей в праздник Преображения Господня в город Мцхета (столицу древней Грузии), где праздновали языческое торжество, вдруг поднялся ураган, снесший идолов, которым люди приносили жертвы. Поселилась святая Нино во Мцхета в семье бездетного царского садовника, жену которого излечила молитвами от бесплодия. Крещению Грузии предшествовало много чудес – равноапостольная Нино исцелила также царицу Нану, а затем и царя Мириана. Царственные супруги приняли святое крещение в водах реки Арагви, вместе с детьми и родственниками. Христианство в Грузии объявили государственной религией в 324 году, а на месте захоронения Хитона Господня построили первую церковь в честь двенадцати апостолов. Как празднуют Нинооба Нинооба в Грузии по традиции празднуют дважды в год: в день пришествия святой Нино в Грузию – 1 июня и в день кончины просветительницы – 27 января. В Грузии равноапостольную Нино почитают особо. В Нинооба во всех православных храмах страны проводят праздничные службы. Но особенно торжественно отмечают праздник в Сионском кафедральном соборе Успения Божьей Матери. Именно там хранится крест из виноградной лозы, обвитый волосами равноапостольной Нино, с которым крестительница пришла в Грузию. К кресту святой, в праздник Нинооба, после богослужения могут приложиться все прихожане. В Грузии есть традиция называть девочек именем Нино, так как равноапостольная покровительствует всем, кто крещен этим именем. Также святая приходит на помощь всем, кто просит ее о заступничестве. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , святая нино, грузия, новости, общество, мцхета, турция, иерусалим