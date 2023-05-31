https://sputnik-georgia.ru/20230531/skandal-iz-za-slov-premera-gruzii-o-konflikte-na-ukraine--reaktsiya-gruzinskoy-mechty-278174229.html

Скандал из-за слов премьера Грузии о конфликте на Украине – реакция "Грузинской мечты"

Скандал из-за слов премьера Грузии о конфликте на Украине – реакция "Грузинской мечты"

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция раздувает из мухи слона, критикуя премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за его заявление о причинах... 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T17:23+0400

2023-05-31T17:23+0400

2023-05-31T17:31+0400

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грузинская мечта

вахтанг гомелаури

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция раздувает из мухи слона, критикуя премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за его заявление о причинах начала конфликта на Украине, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. Премьер стал объектом резкой критики со стороны части оппозиции и некоторых западных политиков после выступления на Форуме глобальной безопасности в Братиславе, где одной из причин начала конфликта на Украине Гарибашвили назвал желание Украины вступить в НАТО. Министр внутренних дел напомнил, что такое мнение не раз озвучивали мировые лидеры.Между тем председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе напомнил о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на том же форуме в Братиславе, где выступал премьер Грузии. В частности, слова главы ЕК о том, что впервые в истории страна подверглась нападению за ее желание быть частью европейской семьи. А председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал критику оппонентов в адрес выступления премьера самым лучшим примером распространения дезинформации в отношении грузинской власти. По словам главы грузинского парламента, грузины и иностранцы, поднявшие эту кампанию дезинформации, это именно те люди, которые против продвижения Грузии в сторону ЕС и НАТО. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, ираклий гарибашвили, урсула фон дер ляйен, нато, грузинская мечта, вахтанг гомелаури