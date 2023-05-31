https://sputnik-georgia.ru/20230531/skandal-iz-za-slov-premera-gruzii-o-konflikte-na-ukraine--reaktsiya-gruzinskoy-mechty-278174229.html
Скандал из-за слов премьера Грузии о конфликте на Украине – реакция "Грузинской мечты"
Скандал из-за слов премьера Грузии о конфликте на Украине – реакция "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция раздувает из мухи слона, критикуя премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за его заявление о причинах... 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T17:23+0400
2023-05-31T17:23+0400
2023-05-31T17:31+0400
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грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция раздувает из мухи слона, критикуя премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за его заявление о причинах начала конфликта на Украине, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури. Премьер стал объектом резкой критики со стороны части оппозиции и некоторых западных политиков после выступления на Форуме глобальной безопасности в Братиславе, где одной из причин начала конфликта на Украине Гарибашвили назвал желание Украины вступить в НАТО. Министр внутренних дел напомнил, что такое мнение не раз озвучивали мировые лидеры.Между тем председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе напомнил о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на том же форуме в Братиславе, где выступал премьер Грузии. В частности, слова главы ЕК о том, что впервые в истории страна подверглась нападению за ее желание быть частью европейской семьи. А председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал критику оппонентов в адрес выступления премьера самым лучшим примером распространения дезинформации в отношении грузинской власти. По словам главы грузинского парламента, грузины и иностранцы, поднявшие эту кампанию дезинформации, это именно те люди, которые против продвижения Грузии в сторону ЕС и НАТО. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, ираклий гарибашвили, урсула фон дер ляйен, нато, грузинская мечта, вахтанг гомелаури
политика, грузия, новости, украина, ираклий гарибашвили, урсула фон дер ляйен, нато, грузинская мечта, вахтанг гомелаури
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Грузинская оппозиция раздувает из мухи слона, критикуя премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за его заявление о причинах начала конфликта на Украине, заявил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.
Премьер стал объектом резкой критики со стороны части оппозиции и некоторых западных политиков после выступления на Форуме глобальной безопасности в Братиславе, где одной из причин начала конфликта на Украине Гарибашвили назвал желание Украины вступить в НАТО
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"Премьер сказал полную правду, это не было чем-то новым. Я не думаю, что это кто-то впервые озвучил, даже сам господин Зеленский (президент Украины – ред.) говорил, что ради НАТО начнут войну, будут воевать, не отступят", – заявил Гомелаури журналистам.
Министр внутренних дел напомнил, что такое мнение не раз озвучивали мировые лидеры.
"Об этом неоднократно говорили мировые лидеры, и господин премьер повторил то же самое... Иногда оппозиция и, к сожалению, оппозиционные каналы пытаются сделать их мухи слона", – заявил министр.
Между тем председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе напомнил о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на том же форуме в Братиславе, где выступал премьер Грузии. В частности, слова главы ЕК о том, что впервые в истории страна подверглась нападению за ее желание быть частью европейской семьи.
"Урсула фон дер Ляйен не впервые говорит о том, что Россия напала на Украину из-за европейских устремлений. До этого вы помните, что Урсула фон дер Ляйен сказала такие слова, что украинцы готовы умереть за Европу… Вчера то же самое сказал Гарибашвили", – заявил Кобахидзе журналистам.
А председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал критику оппонентов в адрес выступления премьера самым лучшим примером распространения дезинформации в отношении грузинской власти.
По словам главы грузинского парламента, грузины и иностранцы, поднявшие эту кампанию дезинформации, это именно те люди, которые против продвижения Грузии в сторону ЕС и НАТО.
"Эта манипуляция, которую мы видели вчера, является школьным примером того, как формируются и распространяются пропагандистские сообщения внутренними или внешними источниками и лоббистами, платными или бесплатными помощниками в вопросе дискредитации Грузии", – заявил Папуашвили на заседании бюро.
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.