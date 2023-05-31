https://sputnik-georgia.ru/20230531/spasibo-za-samootverzhennost---prezident-gruzii-pozdravila-politseyskikh--278161527.html
Спасибо за самоотверженность – президент Грузии поздравила полицейских
Спасибо за самоотверженность – президент Грузии поздравила полицейских
Роль полиции – важнейшая в европейской стране, отметила президент 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T12:41+0400
2023-05-31T12:41+0400
2023-05-31T12:59+0400
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саломе зурабишвили
вахтанг гомелаури
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 31 мая— Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила грузинских полицейских с профессиональным днем, который в стране отмечают 31 мая. Праздничное мероприятие по случаю Дня полиции прошло у административного здания МВД в Тбилиси, где выстроились представители разных подразделений ведомства. Парад принял глава МВД Вахтанг Гомелаури. На мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти и дипкорпуса.Демократичность страны и, следовательно, европеизм ценятся именно благодаря защите прав человека и безопасности ее граждан, отметила Зурабишвили. День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , вахтанг гомелаури, ираклий гарибашвили
Спасибо за самоотверженность – президент Грузии поздравила полицейских
12:41 31.05.2023 (обновлено: 12:59 31.05.2023)
Роль полиции – важнейшая в европейской стране, отметила президент
ТБИЛИСИ, 31 мая— Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила грузинских полицейских с профессиональным днем, который в стране отмечают 31 мая.
Праздничное мероприятие по случаю Дня полиции прошло у административного здания МВД в Тбилиси, где выстроились представители разных подразделений ведомства. Парад принял глава МВД Вахтанг Гомелаури. На мероприятии присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили и другие представители власти и дипкорпуса.
"Роль полиции, как демократического института, является важнейшей в европейской стране… Я выражаю благодарность нашим полицейским за службу нашей стране и самоотверженность", – написала президент на своей странице в соцсети, отметив, что поздравляет сотрудников МВД из Брюсселя.
Демократичность страны и, следовательно, европеизм ценятся именно благодаря защите прав человека и безопасности ее граждан, отметила Зурабишвили.
День полиции был учрежден в апреле 2010 года указом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Праздник ежегодно отмечался 6 мая в День святого Георгия, что вызывало неоднозначную реакцию в грузинском обществе.
После того, как в 2013 году главой государства стал Георгий Маргвелашвили и к власти пришла "Грузинская мечта", празднование Дня полиции сначала перенесли на 30 мая, а затем на 2 июня. В последние годы День грузинской полиции отмечается 31 мая.