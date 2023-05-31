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Стрельба в кафе в центре Тбилиси – стрелку ужесточили обвинение
Стрельба в кафе в центре Тбилиси – стрелку ужесточили обвинение
Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T21:01+0400
2023-05-31T21:01+0400
2023-05-31T21:28+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Обвиняемому в попытке умышленного убийства в кафе в центре Тбилиси предъявили обвинение в незаконном ношении оружия, говорится в сообщении прокуратуры. Речь идет о происшествии в районе Ваке 25 мая, когда неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе, ранил одного человека и скрылся с места преступления. Пострадавший выжил. Задержать обвиняемого так и не удалось, однако полиции удалось идентифицировать его личность. Прокуратура Грузии 30 мая предъявила ему заочно обвинение в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах способом, создающим умышленную угрозу жизни и здоровью других людей. Теперь же к первому обвинению добавилось и новое — в незаконном ношении оружия и боеприпасов. Как оказалось, преступник стрелял из зарегистрированного на него с правом на хранение огнестрельного оружия. Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Суд обсудит избрание ему меры пресечения заочно. Прокуратура будет требовать помещения его заочно в тюрьму. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Стрельба в кафе в центре Тбилиси – стрелку ужесточили обвинение
21:01 31.05.2023 (обновлено: 21:28 31.05.2023)
Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Обвиняемому в попытке умышленного убийства в кафе в центре Тбилиси предъявили обвинение в незаконном ношении оружия, говорится в сообщении прокуратуры.
Речь идет о происшествии в районе Ваке 25 мая, когда неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе, ранил одного человека и скрылся с места преступления. Пострадавший выжил.
Задержать обвиняемого так и не удалось, однако полиции удалось идентифицировать его личность.
Прокуратура Грузии 30 мая предъявила ему заочно обвинение в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах способом, создающим умышленную угрозу жизни и здоровью других людей.
Теперь же к первому обвинению добавилось и новое — в незаконном ношении оружия и боеприпасов. Как оказалось, преступник стрелял из зарегистрированного на него с правом на хранение огнестрельного оружия.
Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Суд обсудит избрание ему меры пресечения заочно. Прокуратура будет требовать помещения его заочно в тюрьму.