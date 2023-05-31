https://sputnik-georgia.ru/20230531/strelba-v-kafe-v-tsentre-tbilisi---strelku-uzhestochili-obvinenie-278182645.html

Стрельба в кафе в центре Тбилиси – стрелку ужесточили обвинение

Стрельба в кафе в центре Тбилиси – стрелку ужесточили обвинение

Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Обвиняемому в попытке умышленного убийства в кафе в центре Тбилиси предъявили обвинение в незаконном ношении оружия, говорится в сообщении прокуратуры. Речь идет о происшествии в районе Ваке 25 мая, когда неизвестный мужчина открыл стрельбу в кафе, ранил одного человека и скрылся с места преступления. Пострадавший выжил. Задержать обвиняемого так и не удалось, однако полиции удалось идентифицировать его личность. Прокуратура Грузии 30 мая предъявила ему заочно обвинение в попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах способом, создающим умышленную угрозу жизни и здоровью других людей. Теперь же к первому обвинению добавилось и новое — в незаконном ношении оружия и боеприпасов. Как оказалось, преступник стрелял из зарегистрированного на него с правом на хранение огнестрельного оружия. Обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Суд обсудит избрание ему меры пресечения заочно. Прокуратура будет требовать помещения его заочно в тюрьму. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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