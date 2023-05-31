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Стрельба в заповеднике Вашловани – задержан сотрудник погранполиции МВД Грузии
Стрельба в заповеднике Вашловани – задержан сотрудник погранполиции МВД Грузии
Между сотрудником полиции и туристами произошла ссора, после чего он начал стрелять из автомата 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T10:20+0400
2023-05-31T10:20+0400
2023-05-31T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Задержан сотрудник пограничной полиции МВД Грузии по факту превышения должностных полномочий в отношении туристов с применением насилия и оружия в заповеднике Вашловани, сообщили в Специальной следственной службе.Согласно данным следствия, 28 мая младший сержант пограничной полиции Грузии осуществлял пешее патрулирование около туристического лагеря в Вашловани, в это время и произошла ссора с отдыхающими. Ведется следствие по статье "Превышение служебных полномочий", задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро, неподалеку от грузино-азербайджанской границы. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба
происшествия, грузия, новости, специальная следственная служба
Стрельба в заповеднике Вашловани – задержан сотрудник погранполиции МВД Грузии
10:20 31.05.2023 (обновлено: 10:24 31.05.2023)
Между сотрудником полиции и туристами произошла ссора, после чего он начал стрелять из автомата
ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Задержан сотрудник пограничной полиции МВД Грузии по факту превышения должностных полномочий в отношении туристов с применением насилия и оружия в заповеднике Вашловани, сообщили в Специальной следственной службе.
Согласно данным следствия, 28 мая младший сержант пограничной полиции Грузии осуществлял пешее патрулирование около туристического лагеря в Вашловани, в это время и произошла ссора с отдыхающими.
"Он надел наручники на туристов из Великобритании и Беларуси самовольно без каких-либо законных оснований и, несмотря на отсутствие каких-либо предварительных условий, произвел один выстрел из служебного автоматического оружия, в результате которого никто не пострадал", – говорится в заявлении Службы спецрасследований.
Ведется следствие по статье "Превышение служебных полномочий", задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Национальный парк Вашловани расположен в восточной части Кахети в районе Дедоплисцкаро, неподалеку от грузино-азербайджанской границы. Общая площадь Вашлованского заповедника и трех природных памятников составляет 35,1 тысячи гектаров. Он расположен на высоте от 300 до 600 метров над уровнем моря.