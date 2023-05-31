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Сын Тины Канделаки сыграет в российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

Сын Тины Канделаки сыграет в российской версии сериала "Постучись в мою дверь"

У Лео опыта в киносъемках нет, но он уже успел написать саундтреки к фильмам 31.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-31T20:02+0400

2023-05-31T20:02+0400

2023-05-31T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. Сын телеведущей, журналистки Тины Канделаки Леонтий (Лео) Кондрахин утвержден на одну из ролей в российской версии турецкого телесериала "Постучись в мою дверь". "Постучись в мою дверь" – сериал в жанре драма и романтическая комедия. Главные роли исполнили Ханде Эрчел и Керем Бюрсин. В центре истории бизнесмен и флористка, которым неожиданным образом приходится изображать пару. Вскоре они влюбляются, однако у судьбы на них свои планы.Создатели российский версии отмечают, что сюжет не будет буквально повторять оригинальную турецкую версию, будут отличия и в характерах героев, и в сюжете. Пока основная часть актерского состава остается в тайне, однако некоторые подробности есть. Так, стало известно, что одну из ролей в сериале исполнит Леонтий Кондрахин. Сын Канделаки, по его словам, пришел на кастинг, не надеясь, что его утвердят, однако пробы прошли успешно. Правда парень не раскрыл тайны о том, кого он сыграет в сериале. При этом уже известно, что роли в сериале также исполнят Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова. Леонтий родился в 2002 году от первого брака Тины Канделаки с бизнесменом Андреем Кондрахиным. В 2010 году пара рассталась, а в 2014 году Тина вышла замуж за предпринимателя и продюсера Василия Бровко. У Леонтия опыта в киносъемках нет, но он уже успел написать саундтреки к фильму "Дурная кровь", шоу "Любовная магия" и "Наследники и самозванцы". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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