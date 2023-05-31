https://sputnik-georgia.ru/20230531/tyurkolog-starodubtsev-zapad-razocharovan-pobedoy-erdogana-na-vyborakh-v-turtsii-278157198.html

Тюрколог Стародубцев: Запад разочарован победой Эрдогана на выборах в Турции

Тюрколог Стародубцев: Запад разочарован победой Эрдогана на выборах в Турции

Запад и турецкая оппозиция не могут поставить под сомнение победу Эрдогана, а потому организовывать протесты в таких условиях бессмысленно 31.05.2023, Sputnik Грузия

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Так в интервью "Sputnik на русском" тюрколог, автор канала "Турция это" Иван Стародубцев прокомментировал обстановку в Турции после переизбрания Эрдогана на новый срок. Какая политическая судьба ждет лидера турецкой оппозиции после поражения? Почему Запад считает победу Эрдогана победой России? Что будет с турецко-российскими отношениями дальше? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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