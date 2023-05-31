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Тюрколог Стародубцев: Запад разочарован победой Эрдогана на выборах в Турции
Тюрколог Стародубцев: Запад разочарован победой Эрдогана на выборах в Турции
Запад и турецкая оппозиция не могут поставить под сомнение победу Эрдогана, а потому организовывать протесты в таких условиях бессмысленно 31.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-31T12:15+0400
2023-05-31T12:15+0400
2023-05-31T12:15+0400
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Так в интервью "Sputnik на русском" тюрколог, автор канала "Турция это" Иван Стародубцев прокомментировал обстановку в Турции после переизбрания Эрдогана на новый срок. Какая политическая судьба ждет лидера турецкой оппозиции после поражения? Почему Запад считает победу Эрдогана победой России? Что будет с турецко-российскими отношениями дальше? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, турция, видео
мультимедиа, видео, турция, видео
Тюрколог Стародубцев: Запад разочарован победой Эрдогана на выборах в Турции
Запад и турецкая оппозиция не могут поставить под сомнение победу Эрдогана, а потому организовывать протесты в таких условиях бессмысленно
Так в интервью "Sputnik на русском" тюрколог, автор канала "Турция это" Иван Стародубцев прокомментировал обстановку в Турции после переизбрания Эрдогана на новый срок.
Какая политическая судьба ждет лидера турецкой оппозиции после поражения? Почему Запад считает победу Эрдогана победой России? Что будет с турецко-российскими отношениями дальше?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.