https://sputnik-georgia.ru/20230601/buduschee-pokolenie---nash-prioritet---garibashvili-pozdravil-detey-gruzii-278191861.html
"Будущее поколение – наш приоритет" – Гарибашвили поздравил детей Грузии
"Будущее поколение – наш приоритет" – Гарибашвили поздравил детей Грузии
Глава грузинского правительства рассказал об увеличивающейся помощи для детей из необеспеченных семей 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T12:09+0400
2023-06-01T12:09+0400
2023-06-01T12:33+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн— Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил маленьких граждан страны с Международным днем защиты детей, сообщает пресс-служба правительства. Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Глава правительства отметил, что с 1 июля 2023 года увеличивается ежемесячная помощь для социально незащищенных детей Грузии. Теперь 232 тысячи детей из необеспеченных семей каждый месяц будут получать по 200 лари (76 долларов) вместо 150 лари (60 долларов). Для этих целей из госбюджета будет выделено 465 миллионов лари (178,5 миллиона долларов). "Всех поздравляю с Международным днем защиты детей! Желаю всем детям в нашей стране мира, здоровья, благополучия и продвижения", – подчеркнул Гарибашвили. Основные мероприятия сегодня пройдут в парке Мтацминда, который ежегодно дарит детям самые приятные воспоминания. Маленьких гостей ждет грандиозная программа: развлекательная программа жирафа Жозе, веселые игры, шоу барабанщиков, концерты, мероприятия в амфитеатре, розыгрыши, клоуны и аниматоры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, ираклий гарибашвили, тбилиси
"Будущее поколение – наш приоритет" – Гарибашвили поздравил детей Грузии
12:09 01.06.2023 (обновлено: 12:33 01.06.2023)
Глава грузинского правительства рассказал об увеличивающейся помощи для детей из необеспеченных семей
ТБИЛИСИ, 1 июн— Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил маленьких граждан страны с Международным днем защиты детей, сообщает пресс-служба правительства.
Любимый праздник младшего поколения – Международный день защиты детей – отмечается ежегодно 1 июня. Этот праздник отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года.
"Сегодня вместе со всем миром мы отмечаем Международный день защиты детей. Забота о детях и будущих поколениях – один из приоритетов нашей власти. Главное, чтобы у всех детей был равный доступ к образованию и защите здоровья", – заявил Гарибашвили.
Глава правительства отметил, что с 1 июля 2023 года увеличивается ежемесячная помощь для социально незащищенных детей Грузии. Теперь 232 тысячи детей из необеспеченных семей каждый месяц будут получать по 200 лари (76 долларов) вместо 150 лари (60 долларов). Для этих целей из госбюджета будет выделено 465 миллионов лари (178,5 миллиона долларов).
"Всех поздравляю с Международным днем защиты детей! Желаю всем детям в нашей стране мира, здоровья, благополучия и продвижения", – подчеркнул Гарибашвили.
Основные мероприятия сегодня пройдут в парке Мтацминда, который ежегодно дарит детям самые приятные воспоминания.
Маленьких гостей ждет грандиозная программа: развлекательная программа жирафа Жозе, веселые игры, шоу барабанщиков, концерты, мероприятия в амфитеатре, розыгрыши, клоуны и аниматоры.