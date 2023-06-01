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Грузия берет под контроль провайдеров криптовалюты
Грузия берет под контроль провайдеров криптовалюты
Нацбанк получит возможность осуществлять мониторинг провайдеров виртуальных активов с точки зрения отмывания денег 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T07:01+0400
2023-06-01T07:01+0400
2023-06-01T07:01+0400
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экономика
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Все провайдеры виртуальных активов в Грузии с 1 сентября попадут под надзор Национального банка страны с точки зрения контроля отмывания денег, заявил исполняющий обязанности президента Нацбанка Арчил Мествришвили в парламенте. Провайдер виртуальных активов – это компания, занимающаяся обналичиванием виртуальных активов, их хранением и администрированием, и предоставляющая возможность пользования электронными кошельками. В то же время он отметил, что Национальный банк продолжает активную работу с точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также соблюдения международных финансовых санкций. В банковских вопросах Грузия, которая не вводила санкции против России, соблюдает все международные санкции. Российские банковские карты в Грузии не действуют. Также не осуществляются прямые банковские переводы между странами, возможно лишь перечисление через систему денежных переводов. Кроме того, при Нацбанке действует специальное отделение, которое проверяет банки Грузии на возможный обход санкций со стороны их вкладчиков, а также на контроль за отмыванием средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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национальный банк, экономика, грузия, новости
национальный банк, экономика, грузия, новости
Грузия берет под контроль провайдеров криптовалюты
Нацбанк получит возможность осуществлять мониторинг провайдеров виртуальных активов с точки зрения отмывания денег
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Все провайдеры виртуальных активов в Грузии с 1 сентября попадут под надзор Национального банка страны с точки зрения контроля отмывания денег, заявил исполняющий обязанности президента Нацбанка Арчил Мествришвили в парламенте.
Провайдер виртуальных активов – это компания, занимающаяся обналичиванием виртуальных активов, их хранением и администрированием, и предоставляющая возможность пользования электронными кошельками.
"В рамках мониторинга соблюдения санкций очень важно было принятие в прошлом году закона об обслуживании виртуальных провайдеров, по которому Нацбанк получит возможность осуществлять мониторинг провайдеров виртуальных активов с точки зрения отмывания денег, что станет обязательным с 1 сентября", – сказал Мествришвили.
В то же время он отметил, что Национальный банк продолжает активную работу с точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также соблюдения международных финансовых санкций.
В банковских вопросах Грузия, которая не вводила санкции против России, соблюдает все международные санкции. Российские банковские карты в Грузии не действуют.
Также не осуществляются прямые банковские переводы между странами, возможно лишь перечисление через систему денежных переводов.
Кроме того, при Нацбанке действует специальное отделение, которое проверяет банки Грузии на возможный обход санкций со стороны их вкладчиков, а также на контроль за отмыванием средств.