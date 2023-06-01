https://sputnik-georgia.ru/20230601/gruziya-beret-pod-kontrol-provayderov-kriptovalyuty--278179327.html

Грузия берет под контроль провайдеров криптовалюты

Грузия берет под контроль провайдеров криптовалюты

Нацбанк получит возможность осуществлять мониторинг провайдеров виртуальных активов с точки зрения отмывания денег 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T07:01+0400

2023-06-01T07:01+0400

2023-06-01T07:01+0400

национальный банк

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грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Все провайдеры виртуальных активов в Грузии с 1 сентября попадут под надзор Национального банка страны с точки зрения контроля отмывания денег, заявил исполняющий обязанности президента Нацбанка Арчил Мествришвили в парламенте. Провайдер виртуальных активов – это компания, занимающаяся обналичиванием виртуальных активов, их хранением и администрированием, и предоставляющая возможность пользования электронными кошельками. В то же время он отметил, что Национальный банк продолжает активную работу с точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также соблюдения международных финансовых санкций. В банковских вопросах Грузия, которая не вводила санкции против России, соблюдает все международные санкции. Российские банковские карты в Грузии не действуют. Также не осуществляются прямые банковские переводы между странами, возможно лишь перечисление через систему денежных переводов. Кроме того, при Нацбанке действует специальное отделение, которое проверяет банки Грузии на возможный обход санкций со стороны их вкладчиков, а также на контроль за отмыванием средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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