https://sputnik-georgia.ru/20230601/inostrantsa-zaderzhali-v-gruzii-za-nezakonnyy-vvoz-zolota-278189249.html
Иностранца задержали в Грузии за незаконный ввоз золота
Иностранца задержали в Грузии за незаконный ввоз золота
Изъятые золотые изделия будут конфискованы в пользу государства 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T11:47+0400
2023-06-01T11:47+0400
2023-06-01T11:47+0400
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Иностранец задержан за незаконный ввоз в Грузию 400 граммов золотых украшений на общую сумму 43 676 лари (около 18 тысяч долларов), сообщает следственная служба. Следствие ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Согласно грузинскому законодательству, изъятые золотые изделия подлежат безвозмездной конфискации в пользу государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
происшествия, новости, грузия
Иностранца задержали в Грузии за незаконный ввоз золота
Изъятые золотые изделия будут конфискованы в пользу государства
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Иностранец задержан за незаконный ввоз в Грузию 400 граммов золотых украшений на общую сумму 43 676 лари (около 18 тысяч долларов), сообщает следственная служба.
Следствие ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.
Согласно грузинскому законодательству, изъятые золотые изделия подлежат безвозмездной конфискации в пользу государства.