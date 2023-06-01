https://sputnik-georgia.ru/20230601/inostrantsa-zaderzhali-v-gruzii-za-nezakonnyy-vvoz-zolota-278189249.html

Иностранца задержали в Грузии за незаконный ввоз золота

Иностранца задержали в Грузии за незаконный ввоз золота

Изъятые золотые изделия будут конфискованы в пользу государства 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T11:47+0400

2023-06-01T11:47+0400

2023-06-01T11:47+0400

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Иностранец задержан за незаконный ввоз в Грузию 400 граммов золотых украшений на общую сумму 43 676 лари (около 18 тысяч долларов), сообщает следственная служба. Следствие ведется по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", что наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет. Согласно грузинскому законодательству, изъятые золотые изделия подлежат безвозмездной конфискации в пользу государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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