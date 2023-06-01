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Ищенко об ударе беспилотников, присоединении Харькова к РФ и психологических атаках
Ищенко об ударе беспилотников, присоединении Харькова к РФ и психологических атаках
Украине ничего не остается делать, кроме как проводить психологические атаки на россиян. Потому что понимают, что на поле боя они не смогут победить. Даже при... 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T11:22+0400
2023-06-01T11:22+0400
2023-06-01T11:22+0400
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Об этом в новом выпуске программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Так эксперт прокомментировал налет беспилотников на Москву. По его словам, результат этой "страшной" атаки - "2 выбитых окна". Какого психологического эффекта они хотят добиться - смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, харьков, украина, россия, москва, видео
мультимедиа, видео, харьков, украина, россия, москва, видео
Ищенко об ударе беспилотников, присоединении Харькова к РФ и психологических атаках
Украине ничего не остается делать, кроме как проводить психологические атаки на россиян. Потому что понимают, что на поле боя они не смогут победить. Даже при поддержке Запада
Об этом в новом выпуске программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Так эксперт прокомментировал налет беспилотников на Москву. По его словам, результат этой "страшной" атаки - "2 выбитых окна".
Какого психологического эффекта они хотят добиться - смотрите в видео.