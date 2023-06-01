https://sputnik-georgia.ru/20230601/ischenko-ob-udare-bespilotnikov-prisoedinenii-kharkova-k-rf-i-psikhologicheskikh-atakakh-278189143.html

Ищенко об ударе беспилотников, присоединении Харькова к РФ и психологических атаках

Ищенко об ударе беспилотников, присоединении Харькова к РФ и психологических атаках

Украине ничего не остается делать, кроме как проводить психологические атаки на россиян. Потому что понимают, что на поле боя они не смогут победить. Даже при... 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T11:22+0400

2023-06-01T11:22+0400

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Об этом в новом выпуске программы "Честная аналитика" на канале "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Так эксперт прокомментировал налет беспилотников на Москву. По его словам, результат этой "страшной" атаки - "2 выбитых окна". Какого психологического эффекта они хотят добиться - смотрите в видео.

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