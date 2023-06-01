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Курс лари на четверг – 2,5972 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,5972 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T09:20+0400
2023-06-01T09:20+0400
2023-06-01T09:20+0400
экономика
грузия
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 июня в размере 2,5972 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару.
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экономика, грузия, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар, национальный банк грузии, рубль
экономика, грузия, курс лари к доллару на сегодня в грузии, лари, доллар, национальный банк грузии, рубль
Курс лари на четверг – 2,5972 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 июня в размере 2,5972 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0053 лари по отношению к доллару.