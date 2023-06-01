https://sputnik-georgia.ru/20230601/kvaratskheliya-priznan-luchshim-molodym-igrokom-chempionata-italii-278194810.html
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком чемпионата Италии
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком чемпионата Италии
Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T13:11+0400
2023-06-01T13:11+0400
2023-06-01T15:05+0400
спорт
новости
грузия
италия
хвича кварацхелия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1d/276218672_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9027f37de256953ec48fd538511a3dfe.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим молодым игроком сезона 2022/23 в серии А, такова оценка американского спортивного издания The Athletic. Журналисты и редакторы издания отобрали лучших молодых игроков сезона 2022/23 в топ-5 европейских лиг. Титулы в европейских лигах распределились следующим образом:Как отмечает издание, переход Кварацхелия в серию А стал лучшим в сезоне. "В этом плане с ним может сравниться разве что Пауло Дибала. Трудно вспомнить игрока, пришедшего из неизвестной лиги и оказавшего такое большое влияние на итальянский футбол", – пишет The Athletic. По мнению редакции издания, Кварацхелия играл отлично, особенно в первых 2/3 чемпионата. Это сказалось и на игре нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, который забил за сезон 25 голов, в то время как в прошлом году этот показатель составил 14, отметили в издании."Отчасти это произошло потому, что рядом с ним такой непредсказуемый дриблер", – пишет издание. Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1d/276218672_73:0:1210:853_1920x0_80_0_0_98c205d48e7163180ccd78060352e64e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия
спорт, новости, грузия, италия, хвича кварацхелия
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком чемпионата Италии
13:11 01.06.2023 (обновлено: 15:05 01.06.2023)
Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим молодым игроком сезона 2022/23 в серии А, такова оценка американского спортивного издания The Athletic.
Журналисты и редакторы издания отобрали лучших молодых игроков сезона 2022/23 в топ-5 европейских лиг.
"Мы назвали игроков, которые привлекли к себе наибольшее внимание по ходу сезона. Главным критерием было то, что молодой игрок не должен быть старше 23 лет", – пишет издание.
Титулы в европейских лигах распределились следующим образом:
Серия А – Хвича Кварацхелия ("Наполи", Италия)
Премьер-лига – Букайо Сака ("Арсенал", Англия)
Ла Лига – Винисиус Жуниор ("Реал Мадрид", Испания)
Бундеслига – Джуд Беллингхэм ("Боруссия", Германия)
Лига 1 – Эли Вах ("Монпелье", Франция).
Как отмечает издание, переход Кварацхелия в серию А стал лучшим в сезоне.
"В этом плане с ним может сравниться разве что Пауло Дибала. Трудно вспомнить игрока, пришедшего из неизвестной лиги и оказавшего такое большое влияние на итальянский футбол", – пишет The Athletic.
По мнению редакции издания, Кварацхелия играл отлично, особенно в первых 2/3 чемпионата. Это сказалось и на игре нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, который забил за сезон 25 голов, в то время как в прошлом году этот показатель составил 14, отметили в издании.
"Отчасти это произошло потому, что рядом с ним такой непредсказуемый дриблер", – пишет издание.
Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе.
Он стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.