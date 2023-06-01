https://sputnik-georgia.ru/20230601/kvaratskheliya-priznan-luchshim-molodym-igrokom-chempionata-italii-278194810.html

Кварацхелия признан лучшим молодым игроком чемпионата Италии

Кварацхелия признан лучшим молодым игроком чемпионата Италии

Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач 01.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия назван лучшим молодым игроком сезона 2022/23 в серии А, такова оценка американского спортивного издания The Athletic. Журналисты и редакторы издания отобрали лучших молодых игроков сезона 2022/23 в топ-5 европейских лиг. Титулы в европейских лигах распределились следующим образом:Как отмечает издание, переход Кварацхелия в серию А стал лучшим в сезоне. "В этом плане с ним может сравниться разве что Пауло Дибала. Трудно вспомнить игрока, пришедшего из неизвестной лиги и оказавшего такое большое влияние на итальянский футбол", – пишет The Athletic. По мнению редакции издания, Кварацхелия играл отлично, особенно в первых 2/3 чемпионата. Это сказалось и на игре нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, который забил за сезон 25 голов, в то время как в прошлом году этот показатель составил 14, отметили в издании."Отчасти это произошло потому, что рядом с ним такой непредсказуемый дриблер", – пишет издание. Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в Серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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