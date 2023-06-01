https://sputnik-georgia.ru/20230601/luchshiy-bombardir-gruzii-provedet-master-klassy-dlya-nachinayuschikh-futbolistov-278187947.html

Лучший бомбардир Грузии проведет мастер-классы для начинающих футболистов

Лучший бомбардир Грузии проведет мастер-классы для начинающих футболистов

Юные спортсмены из грузинских регионов получат возможность учиться у лучшего 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T10:45+0400

2023-06-01T10:45+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Лучший бомбардир сборной Грузии по футболу всех времен, тренер Шота Арвеладзе проведет мастер-классы для учеников футбольных академий на западе Грузии с 2 по 5 июня. Как написал Арвеладзе на своей странице в социальной сети, сначала он посетит Кутаиси и Цхалтубо (регион Имерети), затем Батуми (Аджария), Поти (Самегрело - Земо Сванети), Озургети и Чохатаури (Гурия). По словам тренера, он хочет познакомиться с молодежью Западной Грузии, особенно в тех городах, откуда годами набирали состав в тбилисское "Динамо", а потом и сборную Грузии. Первый мастер-класс в рамках турне Шота Арвеладзе проведет в Кутаиси 2 июня. После завершения карьеры Шота Арвеладзе работал помощником тренера Луи ван Гала в клубе АЗ (Нидерланды). В 2010-2012 годах был главным тренером турецкого "Кайсериспора",а с 2012 по 2015 год возглавлял клуб "Касымпаша". В июне 2016 года возглавил "Маккаби" Тель-Авив, 5 января 2017-го – покинул команду. В июне 2017 года Арвеладзе назначили главным тренером узбекистанского клуба "Пахтакор", с которым он завоевал сперва бронзовые (2017), затем серебряные (2018) и, наконец, золотые медали (2019, 2020) чемпионата Узбекистана и Кубок Узбекистана (2019, 2020). В конце 2020 года покинул "Пахтакор". По решению Грузинской федерации футбола за Шотой Арвеладзе в сборной страны навечно закреплен 11-й номер. За сборную Арвеладзе забил 26 голов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, шота арвеладзе