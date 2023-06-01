https://sputnik-georgia.ru/20230601/luchshiy-bombardir-gruzii-provedet-master-klassy-dlya-nachinayuschikh-futbolistov-278187947.html
Лучший бомбардир Грузии проведет мастер-классы для начинающих футболистов
Лучший бомбардир Грузии проведет мастер-классы для начинающих футболистов
Юные спортсмены из грузинских регионов получат возможность учиться у лучшего 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T10:45+0400
2023-06-01T10:45+0400
2023-06-01T12:36+0400
спорт
грузия
новости
тбилиси
шота арвеладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23992/22/239922224_0:74:2000:1199_1920x0_80_0_0_3e134b6426ea81e966cd8787857843a8.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Лучший бомбардир сборной Грузии по футболу всех времен, тренер Шота Арвеладзе проведет мастер-классы для учеников футбольных академий на западе Грузии с 2 по 5 июня. Как написал Арвеладзе на своей странице в социальной сети, сначала он посетит Кутаиси и Цхалтубо (регион Имерети), затем Батуми (Аджария), Поти (Самегрело - Земо Сванети), Озургети и Чохатаури (Гурия). По словам тренера, он хочет познакомиться с молодежью Западной Грузии, особенно в тех городах, откуда годами набирали состав в тбилисское "Динамо", а потом и сборную Грузии. Первый мастер-класс в рамках турне Шота Арвеладзе проведет в Кутаиси 2 июня. После завершения карьеры Шота Арвеладзе работал помощником тренера Луи ван Гала в клубе АЗ (Нидерланды). В 2010-2012 годах был главным тренером турецкого "Кайсериспора",а с 2012 по 2015 год возглавлял клуб "Касымпаша". В июне 2016 года возглавил "Маккаби" Тель-Авив, 5 января 2017-го – покинул команду. В июне 2017 года Арвеладзе назначили главным тренером узбекистанского клуба "Пахтакор", с которым он завоевал сперва бронзовые (2017), затем серебряные (2018) и, наконец, золотые медали (2019, 2020) чемпионата Узбекистана и Кубок Узбекистана (2019, 2020). В конце 2020 года покинул "Пахтакор". По решению Грузинской федерации футбола за Шотой Арвеладзе в сборной страны навечно закреплен 11-й номер. За сборную Арвеладзе забил 26 голов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23992/22/239922224_335:80:1720:1119_1920x0_80_0_0_1e733328c77f7ddddb3c92e14fd41063.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, тбилиси, шота арвеладзе
спорт, грузия, новости, тбилиси, шота арвеладзе
Лучший бомбардир Грузии проведет мастер-классы для начинающих футболистов
10:45 01.06.2023 (обновлено: 12:36 01.06.2023)
Юные спортсмены из грузинских регионов получат возможность учиться у лучшего
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Лучший бомбардир сборной Грузии по футболу всех времен, тренер Шота Арвеладзе проведет мастер-классы для учеников футбольных академий на западе Грузии с 2 по 5 июня.
Как написал Арвеладзе на своей странице в социальной сети, сначала он посетит Кутаиси и Цхалтубо (регион Имерети), затем Батуми (Аджария), Поти (Самегрело - Земо Сванети), Озургети и Чохатаури (Гурия).
"За время пребывания в Грузии я несколько раз проводил открытые тренировки в "Динамо" Тбилиси, в 35-й футбольной школе, "Локомотиве" и других академиях. Я продолжу встречи и в дальнейшем, но на этот раз сосредоточусь на регионах", – написал Арвеладзе.
По словам тренера, он хочет познакомиться с молодежью Западной Грузии, особенно в тех городах, откуда годами набирали состав в тбилисское "Динамо", а потом и сборную Грузии.
Первый мастер-класс в рамках турне Шота Арвеладзе проведет в Кутаиси 2 июня.
После завершения карьеры Шота Арвеладзе работал помощником тренера Луи ван Гала в клубе АЗ (Нидерланды). В 2010-2012 годах был главным тренером турецкого "Кайсериспора",а с 2012 по 2015 год возглавлял клуб "Касымпаша".
В июне 2016 года возглавил "Маккаби" Тель-Авив, 5 января 2017-го – покинул команду.
В июне 2017 года Арвеладзе назначили главным тренером узбекистанского клуба "Пахтакор", с которым он завоевал сперва бронзовые (2017), затем серебряные (2018) и, наконец, золотые медали (2019, 2020) чемпионата Узбекистана и Кубок Узбекистана (2019, 2020). В конце 2020 года покинул "Пахтакор".
По решению Грузинской федерации футбола за Шотой Арвеладзе в сборной страны навечно закреплен 11-й номер. За сборную Арвеладзе забил 26 голов.