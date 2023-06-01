https://sputnik-georgia.ru/20230601/narodnye-primety-na-timofeya-gryadochnika-2023-chto-nelzya-delat-2-iyunya-278196458.html

Народные приметы на Тимофея Грядочника 2023: что нельзя делать 2 июня?

Народные приметы на Тимофея Грядочника 2023: что нельзя делать 2 июня?

Православная церковь 2 июня поминает святого благоверного князя Довмонта –Тимофея Псковского 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T16:37+0400

2023-06-01T16:37+0400

2023-06-01T16:37+0400

справки

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Праздник в народном календаре называют Тимофей Грядочник, с ним связано много примет и строгих запретов. Что нельзя делать на Тимофея Грядочника: о народных приметах 2 июня читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Тимофея Грядочника ссориться и конфликтовать – это плохая примета, привлекающая неприятности, поэтому 2 июня лучше сохранять спокойствие. Одалживать деньги на Тимофея Грядочника нельзя – по народным приметам можно весь год провести в долгах. По приметам финансовые проблемы могут возникнуть, если 2 июня дорогу перебежит рыжая кошка, так что будьте внимательнее на дорогах. Нельзя на Тимофея Грядочника оставлять детей с чужими людьми – возможны несчастные случаи. Плохая примета стричь 2 июня волосы или ногти – можно нанести вред здоровью. На Тимофея Грядочника нельзя беременным женщинам завязывать узлы, делать петли, шить или вязать – по народным приметам роды могут осложниться. Народные приметы По народным приметам предстоит пасмурная, дождливая погода, если Солнце на Тимофея Грядочника садится в тучу и пчелы сердито жалят. Солнечный день предсказывают высокие облака, плывущие 2 июня медленно по небу, и большая роса вечером. Дождливый день ожидается, если на Тимофея Грядочника утки ныряют и плещутся на воде, а кроты вылезают из норы. По народным приметам, если 2 июня полил дождь, значит, дождей в июне будет мало. Хорошая примета – солнечный день на Тимофея Грядочника. Урожай будет богатый. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки