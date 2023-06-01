https://sputnik-georgia.ru/20230601/nasha-politika--eto-politika-mira---garibashvili-sdelal-zayavlenie-v-moldove-278195917.html

"Наша политика – это политика мира" - Гарибашвили сделал заявление в Молдове

"Наша политика – это политика мира" - Гарибашвили сделал заявление в Молдове

Гарибашвили отметил, что Грузия не является членом НАТО или ЕС, поэтому у страны нет зонта безопасности 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T13:33+0400

2023-06-01T13:33+0400

2023-06-01T13:40+0400

политика

грузия

новости

кишинев

тбилиси

молдова

ираклий гарибашвили

нато

грузинская мечта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271791989_0:78:1280:799_1920x0_80_0_0_b61373d5d8eb31b2022c436c035d842c.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июн— Sputnik. Власти Грузии проводят политику мира для обеспечения безопасности населения и спасения страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Кишиневе. Гарибашвили вместе с делегацией находится в Молдове для участия во втором саммите Европейского политического сообщества (EPC). Премьер примет участие в тематических дискуссиях, а также проведет двусторонние встречи высокого уровня. По словам премьера, разговоры на встречах коснуться вызовов, перед которыми стоит Грузия. Гарибашвили отметил, что Грузия не является членом НАТО или ЕС, поэтому у страны нет зонта безопасностиПо словам Гарибашвили, на саммите в Молдове речь также будет идти об европейской перспективе Грузии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. "Безусловно, я зафиксирую позицию, что Грузия готова принять статус кандидата. И безусловно, наша страна заслуживает статус кандидата. Это безальтернативное, единственно правильное решение, которое должны принять наши европейские партнеры", - отметил премьер. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кишинев

тбилиси

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, кишинев, тбилиси, молдова, ираклий гарибашвили, нато, грузинская мечта