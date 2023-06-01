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"Наша политика – это политика мира" - Гарибашвили сделал заявление в Молдове
"Наша политика – это политика мира" - Гарибашвили сделал заявление в Молдове
Гарибашвили отметил, что Грузия не является членом НАТО или ЕС, поэтому у страны нет зонта безопасности 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T13:33+0400
2023-06-01T13:33+0400
2023-06-01T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн— Sputnik. Власти Грузии проводят политику мира для обеспечения безопасности населения и спасения страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Кишиневе. Гарибашвили вместе с делегацией находится в Молдове для участия во втором саммите Европейского политического сообщества (EPC). Премьер примет участие в тематических дискуссиях, а также проведет двусторонние встречи высокого уровня. По словам премьера, разговоры на встречах коснуться вызовов, перед которыми стоит Грузия. Гарибашвили отметил, что Грузия не является членом НАТО или ЕС, поэтому у страны нет зонта безопасностиПо словам Гарибашвили, на саммите в Молдове речь также будет идти об европейской перспективе Грузии. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. "Безусловно, я зафиксирую позицию, что Грузия готова принять статус кандидата. И безусловно, наша страна заслуживает статус кандидата. Это безальтернативное, единственно правильное решение, которое должны принять наши европейские партнеры", - отметил премьер. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, кишинев, тбилиси, молдова, ираклий гарибашвили, нато, грузинская мечта
"Наша политика – это политика мира" - Гарибашвили сделал заявление в Молдове
13:33 01.06.2023 (обновлено: 13:40 01.06.2023)
Гарибашвили отметил, что Грузия не является членом НАТО или ЕС, поэтому у страны нет зонта безопасности
ТБИЛИСИ, 1 июн— Sputnik. Власти Грузии проводят политику мира для обеспечения безопасности населения и спасения страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в Кишиневе.
Гарибашвили вместе с делегацией находится в Молдове для участия во втором саммите Европейского политического сообщества (EPC). Премьер примет участие в тематических дискуссиях, а также проведет двусторонние встречи высокого уровня.
По словам премьера, разговоры на встречах коснуться вызовов, перед которыми стоит Грузия. Гарибашвили отметил, что Грузия не является членом НАТО или ЕС, поэтому у страны нет зонта безопасности
"Особенно важно, чтобы наши власти предприняли правильные шаги, чтобы, в первую очередь, в этой крайне непрогнозируемой среде мы смогли защитить, спасти нашу страну и, безусловно, мы должны заботиться о безопасности нашего населения, народа. Наша политика – это политика мира. Мы сохранили и укрепили мир, и мирной политикой мы ведем нашу страну к объединению", - заявил премьер.
По словам Гарибашвили, на саммите в Молдове речь также будет идти об европейской перспективе Грузии.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.
"Безусловно, я зафиксирую позицию, что Грузия готова принять статус кандидата. И безусловно, наша страна заслуживает статус кандидата. Это безальтернативное, единственно правильное решение, которое должны принять наши европейские партнеры", - отметил премьер.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.