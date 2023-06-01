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Названа дата начала прямых авиарейсов Дели-Тбилиси
Названа дата начала прямых авиарейсов Дели-Тбилиси
Прямые рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T14:55+0400
2023-06-01T14:55+0400
2023-06-01T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Крупнейшая индийская авиакомпания IndiGo с 18 августа начнет осуществлять прямые регулярные авиарейсы Дели-Тбилиси-Дели, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. В соответствии с поданной в Агентство гражданской авиации заявкой, регулярные прямые рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю: каждую среду, пятницу и воскресенье. Необходимое разрешение на полеты авиакомпания получила 29 мая. IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. В настоящее время она выполняет рейсы по 135 направлениям, из которых 77 внутренних и 58 международных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, индия, indigo , агентство гражданской авиации
грузия, новости, экономика, индия, indigo , агентство гражданской авиации
Названа дата начала прямых авиарейсов Дели-Тбилиси
Прямые рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Крупнейшая индийская авиакомпания IndiGo с 18 августа начнет осуществлять прямые регулярные авиарейсы Дели-Тбилиси-Дели, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.
В соответствии с поданной в Агентство гражданской авиации заявкой, регулярные прямые рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю: каждую среду, пятницу и воскресенье.
Необходимое разрешение на полеты авиакомпания получила 29 мая.
IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. В настоящее время она выполняет рейсы по 135 направлениям, из которых 77 внутренних и 58 международных.