https://sputnik-georgia.ru/20230601/nazvana-data-nachala-pryamykh-aviareysov-deli-tbilisi-278196684.html

Названа дата начала прямых авиарейсов Дели-Тбилиси

Названа дата начала прямых авиарейсов Дели-Тбилиси

Прямые рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T14:55+0400

2023-06-01T14:55+0400

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грузия

новости

экономика

индия

indigo

агентство гражданской авиации

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Крупнейшая индийская авиакомпания IndiGo с 18 августа начнет осуществлять прямые регулярные авиарейсы Дели-Тбилиси-Дели, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии. В соответствии с поданной в Агентство гражданской авиации заявкой, регулярные прямые рейсы Дели-Тбилиси-Дели будут выполняться трижды в неделю: каждую среду, пятницу и воскресенье. Необходимое разрешение на полеты авиакомпания получила 29 мая. IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. В настоящее время она выполняет рейсы по 135 направлениям, из которых 77 внутренних и 58 международных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, индия, indigo , агентство гражданской авиации