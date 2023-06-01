https://sputnik-georgia.ru/20230601/neschastnyy-sluchay-na-prospekte-tsereteli-v-tbilisi---prokhozhiy-upal-v-yamu-278191660.html

Несчастный случай на проспекте Церетели в Тбилиси – прохожий упал в яму

Несчастный случай на проспекте Церетели в Тбилиси – прохожий упал в яму

Детали инцидента не сообщаются, известно, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T11:25+0400

2023-06-01T11:25+0400

2023-06-01T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Прохожий получил серьезные повреждения в результате несчастного случая на проспекте Церетели в Тбилиси, где мэрия проводит ремонтно-восстановительные работы, сообщила телекомпания "ТВ Пирвели".По данным СМИ, человек упал в яму, его состояние оценивается как тяжелое. На месте работают полиция и экстренные службы. Ремонтные работы на проспекте Церетели начались 17 апреля и продлятся до января 2024 года. На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 32 миллионов лари (около 13 миллионов долларов). Вместе с ремонтом проспекта Церетели планируется полное обновление 152-метрового моста Шаликашвили, так называемого Дидубийского моста, который был построен в 1953 году и с тех пор не обновлялся. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, Дидубийский мост будет обновлен так, что не потеряет прежний облик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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