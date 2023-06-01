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Несчастный случай на проспекте Церетели в Тбилиси – прохожий упал в яму
Несчастный случай на проспекте Церетели в Тбилиси – прохожий упал в яму
Детали инцидента не сообщаются, известно, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T11:25+0400
2023-06-01T11:25+0400
2023-06-01T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Прохожий получил серьезные повреждения в результате несчастного случая на проспекте Церетели в Тбилиси, где мэрия проводит ремонтно-восстановительные работы, сообщила телекомпания "ТВ Пирвели".По данным СМИ, человек упал в яму, его состояние оценивается как тяжелое. На месте работают полиция и экстренные службы. Ремонтные работы на проспекте Церетели начались 17 апреля и продлятся до января 2024 года. На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 32 миллионов лари (около 13 миллионов долларов). Вместе с ремонтом проспекта Церетели планируется полное обновление 152-метрового моста Шаликашвили, так называемого Дидубийского моста, который был построен в 1953 году и с тех пор не обновлялся. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, Дидубийский мост будет обновлен так, что не потеряет прежний облик.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, тбилиси, каха каладзе
Несчастный случай на проспекте Церетели в Тбилиси – прохожий упал в яму
11:25 01.06.2023 (обновлено: 11:56 01.06.2023)
Детали инцидента не сообщаются, известно, что состояние пострадавшего оценивается как тяжелое
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Прохожий получил серьезные повреждения в результате несчастного случая на проспекте Церетели в Тбилиси, где мэрия проводит ремонтно-восстановительные работы, сообщила телекомпания "ТВ Пирвели".
По данным СМИ, человек упал в яму, его состояние оценивается как тяжелое. На месте работают полиция и экстренные службы.
Ремонтные работы на проспекте Церетели начались 17 апреля и продлятся до января 2024 года. На восстановление и обновление проспекта Церетели из столичного бюджета выделено более 32 миллионов лари (около 13 миллионов долларов).
Вместе с ремонтом проспекта Церетели планируется полное обновление 152-метрового моста Шаликашвили, так называемого Дидубийского моста, который был построен в 1953 году и с тех пор не обновлялся. По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, Дидубийский мост будет обновлен так, что не потеряет прежний облик.