https://sputnik-georgia.ru/20230601/pevitsa-nutsa-buzaladze-vystupit-na-otkrytii-letnego-sezona-v-batumi-278170227.html

Певица Нуца Бузаладзе выступит на открытии летнего сезона в Батуми

Певица Нуца Бузаладзе выступит на открытии летнего сезона в Батуми

Летний туристический сезон официально откроется в Аджарии 3 июня 01.06.2023, Sputnik Грузия

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батуми

нуца бузаладзе

аджария

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шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Известная грузинская певица Нуца Бузаладзе выступит на официальном открытии летнего сезона в курортном Батуми (регион Аджария) 3 июня. Летний туристический сезон официально откроется в Аджарии 3-4 июня, а девизом фестиваля традиционно станет фраза "Лето начинается здесь". Помимо Нуцы на мероприятии выступят и другие известные грузинские артисты: Салио, группы "Ара", "Монстер-лобстер", LOUDSPEAKERS, "Аники", "Асеа сул", "Лурджи иалкани" и другие. Нуца Бузаладзе стала особенно популярна после своего участия во всемирно известном проекте American Idol. Грузинка стала первой иностранкой, вошедшей в топ-12 проекта. Однако, несмотря на успех, Бузаладзе не смогла пройти топ-10, так как не набрала количество зрительских голосов. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Нуца участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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