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Попытка контрабанды наркотиков пресечена на границе Грузии и Армении
Попытка контрабанды наркотиков пресечена на границе Грузии и Армении
Инцидент был зарегистрирован на КПП "Баграташен". Инициировано уголовное производство 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T20:58+0400
2023-06-01T20:58+0400
2023-06-01T20:58+0400
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новости
грузия
кпп "баграташен"
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Двое граждан пытались завезти из Грузии в Армению крупную незадекларированную сумму денег и марихуану, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов РА, передал Sputnik Армения.Отмечается, что попытка была пресечена таможенниками на КПП "Баграташен".В результате досмотра у граждан было обнаружено порядка 172 тыс. лари ($68 тыс.), а также марихуана.Инициировано уголовное производство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, армения, новости, грузия, кпп "баграташен"
происшествия, армения, новости, грузия, кпп "баграташен"
Попытка контрабанды наркотиков пресечена на границе Грузии и Армении
Инцидент был зарегистрирован на КПП "Баграташен". Инициировано уголовное производство
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik.
Двое граждан пытались завезти из Грузии в Армению крупную незадекларированную сумму денег и марихуану, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов РА, передал Sputnik Армения
.
Отмечается, что попытка была пресечена таможенниками на КПП "Баграташен".
В результате досмотра у граждан было обнаружено порядка 172 тыс. лари ($68 тыс.), а также марихуана.
Инициировано уголовное производство.