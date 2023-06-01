https://sputnik-georgia.ru/20230601/popytka-kontrabandy-narkotikov-presechena-na-granitse-gruzii-i-armenii-278208758.html

Попытка контрабанды наркотиков пресечена на границе Грузии и Армении

Попытка контрабанды наркотиков пресечена на границе Грузии и Армении

Инцидент был зарегистрирован на КПП "Баграташен". Инициировано уголовное производство 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T20:58+0400

2023-06-01T20:58+0400

2023-06-01T20:58+0400

происшествия

армения

новости

грузия

кпп "баграташен"

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Двое граждан пытались завезти из Грузии в Армению крупную незадекларированную сумму денег и марихуану, сообщает пресс-служба Комитета госдоходов РА, передал Sputnik Армения.Отмечается, что попытка была пресечена таможенниками на КПП "Баграташен".В результате досмотра у граждан было обнаружено порядка 172 тыс. лари ($68 тыс.), а также марихуана.Инициировано уголовное производство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, армения, новости, грузия, кпп "баграташен"