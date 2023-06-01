https://sputnik-georgia.ru/20230601/s-potentsialom-delovogo-turizma-gruzii-oznakomilis-na-vystavke-v-germanii-278171088.html
С потенциалом делового туризма Грузии ознакомились на выставке в Германии
С потенциалом делового туризма Грузии ознакомились на выставке в Германии
Грузия последние годы активно развивает MICE-туризм 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T07:32+0400
2023-06-01T07:32+0400
2023-06-01T07:32+0400
германия
аджария
франкфурт
туризм
грузия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1f/278158047_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f5fa46f60f214eae04729b7b0516daac.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Гости и посетители международной выставки во Франкфурте смогли ознакомиться с потенциалом делового туризма Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Конвенционное и выставочное бюро Национальной администрации туризма Грузии приняло участие в международной туристической выставке Франкфурта – IMEX Frankfurt 2023. В Конвенционное и выставочное бюро Грузии входят десять компаний и организаций, которые также приняли участие в выставке. Среди них и Департамент туризма и курортов Аджарии. Конвенционное и выставочное бюро Грузии представило для потенциальных партнеров специальные презентации. Для углубления партнерства в направлении делового туризма прошли встречи с представителями 42 компаний и ассоциаций. В рамках выставки в течение трех дней представители иностранных компаний смогли ознакомиться с информацией о Грузии и продегустировать грузинское вино. В Грузии последние годы активно развивается MICE-туризм. Это понятие включает четыре базовых направления. В частности: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
аджария
франкфурт
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1f/278158047_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b6c6a01401a2a6fd684ca8402bdf2ec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
германия, аджария, франкфурт, туризм, грузия, экономика
германия, аджария, франкфурт, туризм, грузия, экономика
С потенциалом делового туризма Грузии ознакомились на выставке в Германии
Грузия последние годы активно развивает MICE-туризм
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Гости и посетители международной выставки во Франкфурте смогли ознакомиться с потенциалом делового туризма Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Конвенционное и выставочное бюро Национальной администрации туризма Грузии приняло участие в международной туристической выставке Франкфурта – IMEX Frankfurt 2023.
В Конвенционное и выставочное бюро Грузии входят десять компаний и организаций, которые также приняли участие в выставке. Среди них и Департамент туризма и курортов Аджарии.
Конвенционное и выставочное бюро Грузии представило для потенциальных партнеров специальные презентации. Для углубления партнерства в направлении делового туризма прошли встречи с представителями 42 компаний и ассоциаций.
В рамках выставки в течение трех дней представители иностранных компаний смогли ознакомиться с информацией о Грузии и продегустировать грузинское вино.
В Грузии последние годы активно развивается MICE-туризм. Это понятие включает четыре базовых направления. В частности:
meetings – корпоративные встречи, презентации, переговоры;
incentives – поощрительные или мотивационные туры и программы, обучение персонала, корпоративные праздники;
conferences – конференции, конгрессы, съезды, форумы, семинары;
exhibitions – выставки, имиджевые мероприятия, фестивали, благотворительные концерты.