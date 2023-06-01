https://sputnik-georgia.ru/20230601/s-potentsialom-delovogo-turizma-gruzii-oznakomilis-na-vystavke-v-germanii-278171088.html

С потенциалом делового туризма Грузии ознакомились на выставке в Германии

С потенциалом делового туризма Грузии ознакомились на выставке в Германии

Грузия последние годы активно развивает MICE-туризм 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T07:32+0400

2023-06-01T07:32+0400

2023-06-01T07:32+0400

германия

аджария

франкфурт

туризм

грузия

экономика

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Гости и посетители международной выставки во Франкфурте смогли ознакомиться с потенциалом делового туризма Грузии, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Конвенционное и выставочное бюро Национальной администрации туризма Грузии приняло участие в международной туристической выставке Франкфурта – IMEX Frankfurt 2023. В Конвенционное и выставочное бюро Грузии входят десять компаний и организаций, которые также приняли участие в выставке. Среди них и Департамент туризма и курортов Аджарии. Конвенционное и выставочное бюро Грузии представило для потенциальных партнеров специальные презентации. Для углубления партнерства в направлении делового туризма прошли встречи с представителями 42 компаний и ассоциаций. В рамках выставки в течение трех дней представители иностранных компаний смогли ознакомиться с информацией о Грузии и продегустировать грузинское вино. В Грузии последние годы активно развивается MICE-туризм. Это понятие включает четыре базовых направления. В частности: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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