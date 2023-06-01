https://sputnik-georgia.ru/20230601/samyy-bogatyy--ilon-mask-vernulsya-na-pervoe-mesto-v-reytinge-milliarderov-278205253.html

Самый богатый – Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге миллиардеров

Самый богатый – Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге миллиардеров

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет 192 млрд долларов 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T19:27+0400

2023-06-01T19:27+0400

2023-06-01T19:27+0400

в мире

новости

экономика

илон маск

джефф безос

билл гейтс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252599271_0:249:3071:1976_1920x0_80_0_0_05e2217c2c625a757f36a9d3e935ee33.jpg

ТБИЛИСИ 1 июн — Sputnik. Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, информация подтверждается данными Bloomberg Billionaires Index (BBI).Состояние Маска составляет 192 млрд долларов, а капитал переместившегося на вторую позицию владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернара Арно оценивается в 187 млрд.Днем ранее акции Tesla подорожали на 1,38%, а бумаги LVMH подешевели на 2,64%.Третьим в списке миллиардеров идет основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (144 млрд долларов), четвертую строчку занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (125 млрд долларов).Девять самых богатых людей из списка при этом имеют состояние более 100 млрд долларов, а десятым следует основатель компании Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг (96,5 млрд), следует из данных индекса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, экономика, илон маск, джефф безос, билл гейтс