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Самый богатый – Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге миллиардеров
Самый богатый – Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге миллиардеров
Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет 192 млрд долларов 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T19:27+0400
2023-06-01T19:27+0400
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илон маск
джефф безос
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ТБИЛИСИ 1 июн — Sputnik. Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, информация подтверждается данными Bloomberg Billionaires Index (BBI).Состояние Маска составляет 192 млрд долларов, а капитал переместившегося на вторую позицию владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернара Арно оценивается в 187 млрд.Днем ранее акции Tesla подорожали на 1,38%, а бумаги LVMH подешевели на 2,64%.Третьим в списке миллиардеров идет основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (144 млрд долларов), четвертую строчку занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (125 млрд долларов).Девять самых богатых людей из списка при этом имеют состояние более 100 млрд долларов, а десятым следует основатель компании Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг (96,5 млрд), следует из данных индекса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, экономика, илон маск, джефф безос, билл гейтс
в мире, новости, экономика, илон маск, джефф безос, билл гейтс

Самый богатый – Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге миллиардеров

19:27 01.06.2023
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - Sputnik Грузия, 1920, 01.06.2023
© AP Photo / Matt Rourke
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Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние составляет 192 млрд долларов
ТБИЛИСИ 1 июн — Sputnik. Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира, информация подтверждается данными Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Состояние Маска составляет 192 млрд долларов, а капитал переместившегося на вторую позицию владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton) Бернара Арно оценивается в 187 млрд.

В предыдущем рейтинге состояние Маска составляло 190 млрд, Арно – 192 млрд долларов. С начала года состояние Маска выросло на 55,3 млрд долларов, а Арно – на 24,5 млрд.

Днем ранее акции Tesla подорожали на 1,38%, а бумаги LVMH подешевели на 2,64%.
Третьим в списке миллиардеров идет основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос (144 млрд долларов), четвертую строчку занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (125 млрд долларов).
Девять самых богатых людей из списка при этом имеют состояние более 100 млрд долларов, а десятым следует основатель компании Meta Platforms (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марк Цукерберг (96,5 млрд), следует из данных индекса.
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