https://sputnik-georgia.ru/20230601/situatsiya-u-verkhnego-larsa-kak-razliv-tereka-otrazilsya-na-trafike-278188370.html

Ситуация у Верхнего Ларса: как разлив Терека отразился на трафике

Ситуация у Верхнего Ларса: как разлив Терека отразился на трафике

Вышедшая из берегов горная река Терек размыла дорогу 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T11:05+0400

2023-06-01T11:05+0400

2023-06-01T11:12+0400

грузия

новости

тпп "казбеги – верхний ларс"

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Размыв двух участков трассы в районе МАПП "Верхний Ларс" с российской стороны не отразился на трафике через российско-грузинскую границу, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на таможенного атташе при посольстве Армении в РФ Ваана Акопяна.Во вторник из-за повышения уровня реки Терек в районе "Верхнего Ларса" подмыло участки на 20 и 22 км федеральной автодороги А-161 (Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Грузией). Уровень воды увеличился до отметки 130 см из-за обильных осадков и активного таяния льдов.Движение организовано в штатном режиме по двум полосам – по одной в каждую сторону.В работе по ликвидации последствий, связанных с паводками, задействовано 20 дорожных рабочих и 10 единиц спецтехники. Установлены 18 железобетонных блоков для отвода потока воды, дополнительно будет установлено еще 10 блоков, что даст возможность провести берегоукрепительные работы, сообщили в "Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ".По данным Гидрометеорологической службы на 31 мая, уровень воды снизился на 38 см. В июне 2022 года на 136 километре трассы из Грузии в Россию, ведущей к МАПП "Верхний Ларс", из-за паводка на реке Терек был размыт 80-метровый участок. Тогда движение всех транспортных средств было запрещено на обоих направлениях.Дорога А-161 Владикавказ - Нижний Ларс - граница с Грузией входит в состав международного транспортного коридора "Южные ворота", интегрированного в систему транспортных коридоров "Север-Юг" и TRACECA.ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственный функционирующий на сегодняшний день пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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