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Убийство грузинского моряка в Бразилии – новые детали
Убийство грузинского моряка в Бразилии – новые детали
Обвиняемый в убийстве 31-летнего жителя Батуми уже задержан 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T14:34+0400
2023-06-01T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинского моряка Илью Кахаберидзе, тело которого обнаружили в одном из номеров гостиницы в Рио-де-Жанейро, насильственно убили, предварительно привязав к кровати, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на следственные органы Бразилии. Об убийстве жителя приморского города Батуми (АР Аджария) грузинские СМИ сообщили накануне. По информации следствия, преступление произошло 30 мая. Подозреваемый в убийстве 31-летнего гражданина Грузии задержан. По информации СМИ, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с насилием. По версии следствия, грузинский моряк стал жертвой разбоя. У задержанного изъяли три пластиковые карточки, принадлежавшие убитому моряку. По словам родных убитого, четыре месяца Кахаберидзе был в рейсе, у него закончился контракт и он остановился в Рио. Пока неизвестно, когда тело убитого удастся вернуть на родину. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Убийство грузинского моряка в Бразилии – новые детали
14:34 01.06.2023 (обновлено: 14:37 01.06.2023)
Обвиняемый в убийстве 31-летнего жителя Батуми уже задержан
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Грузинского моряка Илью Кахаберидзе, тело которого обнаружили в одном из номеров гостиницы в Рио-де-Жанейро, насильственно убили, предварительно привязав к кровати, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на следственные органы Бразилии.
Об убийстве жителя приморского города Батуми (АР Аджария) грузинские СМИ сообщили накануне. По информации следствия, преступление произошло 30 мая.
Подозреваемый в убийстве 31-летнего гражданина Грузии задержан. По информации СМИ, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с насилием. По версии следствия, грузинский моряк стал жертвой разбоя.
У задержанного изъяли три пластиковые карточки, принадлежавшие убитому моряку.
По словам родных убитого, четыре месяца Кахаберидзе был в рейсе, у него закончился контракт и он остановился в Рио. Пока неизвестно, когда тело убитого удастся вернуть на родину.