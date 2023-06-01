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Унизительно и несправедливо – вице-спикер парламента Грузии о заявлении Зеленского
Унизительно и несправедливо – вице-спикер парламента Грузии о заявлении Зеленского
Украинские власти часто выступают с критикой в адрес правительства Грузии 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T16:57+0400
2023-06-01T16:57+0400
2023-06-01T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Грузии и его отношение к стране в целом унизительны и несправедливы, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский. Президент Украины на открытии второго саммита Европейского политического союза (ЕПС) в Молдове заявил, что все европейские страны, граничащие с Россией, "должны стать членами ЕС и НАТО", при этом заявив, что Грузию и Беларусь разными способами "втягивают в беззаконие". По словам Вольского, Зеленский не видит разницы между Беларусью, где Россия разместила ядерное оружие, и Грузией.Вице-спикер парламента Грузии напомнил, что Зеленский во время прямого включения на акции протеста в Тбилиси призвал митингующих отмежеваться от власти, потому что та не помогла отправить добровольцев на Украину, и, более того, он отозвал посла Украины из Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также находится в Молдове, где участвует в тематических дискуссиях ЕПС, а также проводит двусторонние встречи высокого уровня.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.В последнее время грузинское правительство подвергается частой критике со стороны международных партнеров за нейтральную позицию. Между тем в правительстве объяснили, что руководствуются прагматичной политикой и желанием избежать открытия второго фронта в Грузии.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, молдова, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, новости, политика, украина, тбилиси, молдова, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины 2022
Унизительно и несправедливо – вице-спикер парламента Грузии о заявлении Зеленского
16:57 01.06.2023 (обновлено: 17:15 01.06.2023)
Украинские власти часто выступают с критикой в адрес правительства Грузии
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес Грузии и его отношение к стране в целом унизительны и несправедливы, заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.
Президент Украины на открытии второго саммита Европейского политического союза (ЕПС) в Молдове заявил, что все европейские страны, граничащие с Россией, "должны стать членами ЕС и НАТО", при этом заявив, что Грузию и Беларусь разными способами "втягивают в беззаконие".
По словам Вольского, Зеленский не видит разницы между Беларусью, где Россия разместила ядерное оружие, и Грузией.
"Если не видишь разницу, то у нас есть причины думать, что это то предвзятое отношение, которое направлено на поддержку той оппозиции, которая хочет в Грузии революции с одной единственной целью – чтобы втянуть Грузию в военные действия, о чем недавно заявил их лидер", – заявил Вольский.
Вице-спикер парламента Грузии напомнил, что Зеленский во время прямого включения на акции протеста в Тбилиси призвал митингующих отмежеваться от власти, потому что та не помогла отправить добровольцев на Украину, и, более того, он отозвал посла Украины из Тбилиси.
"Он неправильно говорит, и его отношение к Грузии неправильное, унизительное и абсолютно несправедливое, бессовестно несправедливое. Такова реальность", – заявил Вольский.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также находится в Молдове, где участвует в тематических дискуссиях ЕПС, а также проводит двусторонние встречи высокого уровня.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
В последнее время грузинское правительство подвергается частой критике со стороны международных партнеров за нейтральную позицию. Между тем в правительстве объяснили, что руководствуются прагматичной политикой и желанием избежать открытия второго фронта в Грузии.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).