https://sputnik-georgia.ru/20230601/vnimaniyu-avtomobilistov-dvizhenie-na-odnom-iz-mostov-v-tbilisi-budet-ogranicheno-278187749.html

Вниманию автомобилистов! Движение на одном из мостов в Тбилиси будет ограничено

Вниманию автомобилистов! Движение на одном из мостов в Тбилиси будет ограничено

В течение двух недель автомобилисты в Тбилиси будут испытывать некоторые неудобства 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T10:24+0400

2023-06-01T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на мосту, расположенном на аллее Агмашенебели у гипермаркета "Гудвилл" в Тбилиси, будет частично ограничено со 2 июня, сообщает мэрия столицы.Ограничение будет действовать в течение двух недель в связи с ремонтом дорожного покрова на данном участке дороги. Работы проведет городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. Специалисты выявили повреждения на данном мосту с помощью мониторинга, который проводится в масштабах всей столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, тбилиси, автомобили, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, общество