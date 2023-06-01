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Вниманию автомобилистов! Движение на одном из мостов в Тбилиси будет ограничено
Вниманию автомобилистов! Движение на одном из мостов в Тбилиси будет ограничено
В течение двух недель автомобилисты в Тбилиси будут испытывать некоторые неудобства 01.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-01T10:24+0400
2023-06-01T10:24+0400
2023-06-01T10:56+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на мосту, расположенном на аллее Агмашенебели у гипермаркета "Гудвилл" в Тбилиси, будет частично ограничено со 2 июня, сообщает мэрия столицы.Ограничение будет действовать в течение двух недель в связи с ремонтом дорожного покрова на данном участке дороги. Работы проведет городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси. Специалисты выявили повреждения на данном мосту с помощью мониторинга, который проводится в масштабах всей столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, автомобили, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, общество
новости, грузия, тбилиси, автомобили, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители, общество
Вниманию автомобилистов! Движение на одном из мостов в Тбилиси будет ограничено
10:24 01.06.2023 (обновлено: 10:56 01.06.2023)
В течение двух недель автомобилисты в Тбилиси будут испытывать некоторые неудобства
ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на мосту, расположенном на аллее Агмашенебели у гипермаркета "Гудвилл" в Тбилиси, будет частично ограничено со 2 июня, сообщает мэрия столицы.
Ограничение будет действовать в течение двух недель в связи с ремонтом дорожного покрова на данном участке дороги. Работы проведет городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси.
Специалисты выявили повреждения на данном мосту с помощью мониторинга, который проводится в масштабах всей столицы.