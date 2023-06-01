https://sputnik-georgia.ru/20230601/yurist-mezhdunarodnik-o-vozmozhnosti-tribunala-nad-ukrainskimi-voennymi-prestupnikami-278200528.html

Юрист-международник о возможности трибунала над украинскими военными преступниками

Юрист-международник о возможности трибунала над украинскими военными преступниками

Международные судебные органы лишь дополняют внутригосударственные, а потому Россия может судить таких военных преступников, как Турчинов, Порошенко, Буданов... 01.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-01T15:06+0400

2023-06-01T15:06+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал юрист-международник, президент Российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин. Стоит ли признавать ответственных за диверсии и убийства на территории России представителей киевского режима террористами? Почему ООН проигнорировала просьбы ЛНР и ДНР о расследовании преступлений Украины в Донбассе? Как наказать по закону таких деятелей, как американский сенатор-русофоб Линдси Грэм? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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