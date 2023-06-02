https://sputnik-georgia.ru/20230602/borba-s-kontrabandoy-sigaret-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavili-v-mae-278225738.html
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили в мае?
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили в мае?
Весь безакцизный товар был конфискован в соответствии с законом 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T16:46+0400
2023-06-02T16:46+0400
2023-06-02T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в мае этого года выявили 233 факта хранения и перевозки безакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства. Изъято 13 424 коробки безакцизных табачных изделий, из них 10 систем нагревания табака IQOS, уточнили в ведомстве. Весь безакцизный товар был конфискован в соответствии с законом.По 166 делам были составлены протоколы, а материалы дел направлены в суд. В остальных 67 случаях факты признали неустановленными и составили протоколы об изъятии товара. Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, курение, контрабанда
грузия, новости, общество, курение, контрабанда
Борьба с контрабандой сигарет в Грузии: сколько нарушений выявили в мае?
Весь безакцизный товар был конфискован в соответствии с законом
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Сотрудники Службы доходов Минфина Грузии в мае этого года выявили 233 факта хранения и перевозки безакцизных табачных изделий, сообщается на сайте ведомства.
Изъято 13 424 коробки безакцизных табачных изделий, из них 10 систем нагревания табака IQOS, уточнили в ведомстве. Весь безакцизный товар был конфискован в соответствии с законом.
По 166 делам были составлены протоколы, а материалы дел направлены в суд. В остальных 67 случаях факты признали неустановленными и составили протоколы об изъятии товара.
Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.