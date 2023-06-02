https://sputnik-georgia.ru/20230602/chitateli-sputnik-gruziya-protiv-perekhoda-na-chetyrekhdnevnuyu-rabochuyu-nedelyu-278225529.html

Читатели Sputnik Грузия против перехода на четырехдневную рабочую неделю

Читатели Sputnik Грузия против перехода на четырехдневную рабочую неделю

Каждый пятый респондент не против попробовать поработать в таком режиме 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T15:46+0400

2023-06-02T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия не хочет перейти на четырехдневную рабочую неделю, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на сайте информационного агентства. На вопрос "Стоит ли Грузии перейти на четырехдневную рабочую неделю?" 36% проголосовавших ответили, что не стоит, и пусть будет так, как есть. Иного мнения придерживаются 30% участников опроса, которые выбрали вариант ответа "Конечно, это улучшит производительность труда". Каждый пятый респондент не против попробовать поработать в таком режиме, еще 9% думают, что нужно работать без выходных, учитывая экономическое положение. И только 5% опрошенных не знали, что ответить на этот вопрос. Новые условия трудаВ некоторых странах мира, в том числе и в Грузии, определенные частные компании решили перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое решение среди прочего объясняется повышением продуктивности сотрудников. По словам председателя Объединения профсоюзов Грузии Ираклия Петриашвили, если у работающего человека будет больше времени на отдых и личную жизнь, то это только приветствуется. Единственный риск при сокращении рабочей недели в Грузии – уменьшение заработной платы и ухудшение социальной политики, отметил он. Европейские профсоюзы, опираясь на проведенные исследования, призывают работодателей перейти на четырехдневную рабочую неделю. Например, в Великобритании 61 компания перевела около 3 тысяч работников на такой режим работы. В итоге 40% респондентов заявили о значительном снижении стресса, 71% – о снижении уровня выгорания, более 40% подтвердили улучшение ментального и физического здоровья, а еще 40% сообщили, что стали легче засыпать. Впервые четырехдневная рабочая неделя была введена в 1965 году в английской фирме Roundpay Metal Finishers, ее опыт затем переняли другие компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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