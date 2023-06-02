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Искусственный интеллект дрона США захотел убить своего оператора

Искусственный интеллект дрона США захотел убить своего оператора

После того как система была обучена, что уничтожать оператора "плохо", она отдала приказ беспилотнику разрушить башню связи, которую оператор использует для... 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T19:05+0400

2023-06-02T19:05+0400

2023-06-02T19:05+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Американский беспилотник, который управляется искусственным интеллектом, во время имитационных испытаний решил убить оператора, чтобы он не мешал выполнять дрону свои задачи, пишет издание The Guardian.По его словам, после того как система была обучена, что уничтожать оператора "плохо" и из-за этого она теряет очки, она также поступила неожиданно – и отдала приказ беспилотнику разрушить башню связи, которую оператор использует для связи с дроном, чтобы оператор не смог помешать ему уничтожать намеченную цель.Гамильтон подчеркнул, что нельзя говорить об искусственном интеллекте, автономии и машинном обучении, умалчивая об искусственном интеллекте и этике. Отмечается, что в ходе испытаний ни один человек не пострадал.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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