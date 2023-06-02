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Кварацхелия признан лучшим футболистом чемпионата Италии
Кварацхелия признан лучшим футболистом чемпионата Италии
Нападающий сборной Грузии стал первым грузинским игроком, признанным лучшим игроком года в топ-5 лиге 02.06.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинский футболист Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А, сообщил официальный сайт чемпионата Италии.Официальная страница лиги не представила грузинского футболиста ни в каких других номинациях.Хвича Кварацхелия стал одним из лидеров команды в первом сезоне и сыграл важную роль в чемпионате "Наполи". 22-летний нападающий сборной Грузии стал первым грузинским игроком, признанным лучшим игроком года в топ-5 лиге.Кроме Кварацхелия лучшими в чемпионате названы и другие представители "Наполи":Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе.Кварацхелия стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи", футбол
спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, клуб "наполи", футбол

Кварацхелия признан лучшим футболистом чемпионата Италии

20:35 02.06.2023 (обновлено: 20:43 02.06.2023)
© AP Photo / Antonio CalanniХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 02.06.2023
© AP Photo / Antonio Calanni
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Нападающий сборной Грузии стал первым грузинским игроком, признанным лучшим игроком года в топ-5 лиге
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Грузинский футболист Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А, сообщил официальный сайт чемпионата Италии.
Официальная страница лиги не представила грузинского футболиста ни в каких других номинациях.
Хвича Кварацхелия стал одним из лидеров команды в первом сезоне и сыграл важную роль в чемпионате "Наполи". 22-летний нападающий сборной Грузии стал первым грузинским игроком, признанным лучшим игроком года в топ-5 лиге.
Кроме Кварацхелия лучшими в чемпионате названы и другие представители "Наполи":
Лучано Спаллетти – лучший тренер
Ким Мин Дже – лучший защитник
Виктор Осимен – лучший нападающий
Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе.
Кварацхелия стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.
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