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Кварацхелия вошел в состав еще одной символической сборной по итогам сезона
Кварацхелия вошел в состав еще одной символической сборной по итогам сезона
Издание отмечает, что грузинский футболист зарекомендовал себя как один из самых заметных нападающих в мировом футболе 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T18:23+0400
2023-06-02T18:23+0400
2023-06-02T18:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия включен популярным изданием Goal.com в символическую сборную сезона игроков в возрасте до 23 лет пяти ведущих футбольных чемпионатов мира. Издание выбрало лучших футболистов по итогам последних десяти месяцев. При этом Goal.com не включил в сборную нападающего сборной Бразилии и "Реала" Винисиуса Жуниора, который играет на позиции Кварацхелия. Как пишет автор, тот факт, что 22-летнего грузина местные жители прозвали Кварадоной, говорит нам обо всем.Символическая команда по версии Goal.com: Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"
Кварацхелия вошел в состав еще одной символической сборной по итогам сезона
Издание отмечает, что грузинский футболист зарекомендовал себя как один из самых заметных нападающих в мировом футболе
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия включен популярным изданием Goal.com в символическую сборную сезона игроков в возрасте до 23 лет пяти ведущих футбольных чемпионатов мира.
Издание выбрало лучших футболистов по итогам последних десяти месяцев. При этом Goal.com не включил в сборную нападающего сборной Бразилии и "Реала" Винисиуса Жуниора, который играет на позиции Кварацхелия.
"Кварацхелия имел большой успех. Его купили всего за 10 миллионов евро, и он зарекомендовал себя как один из самых заметных нападающих в мировом футболе. Забил 14 голов и сделал такое же количество результативных передач во всех турнирах", – пишет издание.
Как пишет автор, тот факт, что 22-летнего грузина местные жители прозвали Кварадоной, говорит нам обо всем.
Символическая команда по версии Goal.com:
Вратарь:
Марко Карнесек ("Кремонезе")
Защитники:
Джереми Фримпонг ("Леверкузен"), Вильям Салиба ("Арсенал"), Матиас де Лигт ("Бавария"), Алехандро Бальде ("Барселона").
Полузащитники:
Джамал Мусиала ("Бавария"), Педри ("Барселона"), Джуд Беллингхэм ("Боруссия Д")
Нападающие:
Букайо Сака ("Арсенал"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Хвича Кварацхелия ("Наполи").
Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе.
Он стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.