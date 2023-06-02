https://sputnik-georgia.ru/20230602/kvaratskheliya-voshel-v-sostav-esche-odnoy-simvolicheskoy-sbornoy-po-itogam-sezona-278229328.html

Кварацхелия вошел в состав еще одной символической сборной по итогам сезона

Кварацхелия вошел в состав еще одной символической сборной по итогам сезона

Издание отмечает, что грузинский футболист зарекомендовал себя как один из самых заметных нападающих в мировом футболе 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T18:23+0400

2023-06-02T18:23+0400

2023-06-02T18:23+0400

спорт

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хвича кварацхелия

италия

футбол

клуб "наполи"

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия включен популярным изданием Goal.com в символическую сборную сезона игроков в возрасте до 23 лет пяти ведущих футбольных чемпионатов мира. Издание выбрало лучших футболистов по итогам последних десяти месяцев. При этом Goal.com не включил в сборную нападающего сборной Бразилии и "Реала" Винисиуса Жуниора, который играет на позиции Кварацхелия. Как пишет автор, тот факт, что 22-летнего грузина местные жители прозвали Кварадоной, говорит нам обо всем.Символическая команда по версии Goal.com: Кварацхелия в своем дебютном сезоне за "Наполи" забил 12 голов и сделал 10 результативных передач в серии А. Свой первый гол за клуб в Серии А грузинский мастер дриблинга забил на 37 минуте своего дебютного матча в августе. Он стал вторым грузинским игроком после защитника "Милана" и сборной Грузии Кахи Каладзе, который за свою карьеру выигрывал чемпионат Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, италия, футбол, клуб "наполи"