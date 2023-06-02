https://sputnik-georgia.ru/20230602/letnie-festivali-v-gruzii-2023---programma-278204928.html

Летние фестивали в Грузии 2023 - программа

Летние фестивали в Грузии 2023 - программа

Настало время жарких дней, веселья и различных фестивалей, которые пройдут в Тбилиси и других городах Грузии. 02.06.2023, Sputnik Грузия

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грузия

культура

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Лето – это маленькая жизнь, и чтобы она не прошла впустую, Sputnik Грузия подготовил для читателей список фестивалей, на которых можно будет и развлечься, и "окультуриться" и вкусно поесть. Летний фестиваль в БатумиКогда: 3-4 июняГде: Башня Алфавита Курортный приморский город Батуми празднует открытие летнего туристического сезона фестивалем, в рамках которого выступят известные грузинские артисты. Девизом фестиваля традиционно будет "Лето начинается здесь".Здесь выступит певица Нуца Бузаладзе, принявшая участие в проекте American Idol, которая специально прибыла в Грузию для этого события, а такжегрузинские артисты и группы как Салио, группы "Ара", "Монстер-лобстер", LOUDSPEAKERS, Asea sool, и другие. Море, пляж, прекрасная музыка – что еще нужно для прекрасного начала лета?eZo Festival Когда: 9-10 июня Где: парк Мтацминда (Тбилиси)Одно из значимых мероприятий для любителей музыки - ежегодный фестиваль eZo Festival, который объединяется местных артистов. Количестве артистов в лайн-апе фестиваля в этот раз особенно впечатляет, каждый найдет что-то по своему вкусу. Mid-Summer Night Когда: 16-18 июня Где: Arto's Garden (Тбилиси)Любителям послушать джаз предлагаем посетить фестиваль Mid-Summer Night, который пройдет в четвертый раз. На одном из важнейших культурных событий года соберутся известные грузинские артисты, среди которых Заза Марджанишвили, Нино Катамадзе, Майя Бараташвили, Дато Евгенидзе, Quintessence Group, Папуна Шарикадзе, Нукри Рамишвили, Дини Вирсаладзе, Резо Кикнадзе и другие. Фестиваль натурального вина и еды "SuperNatural" Когда: 17 июня Где: парк Мтацминда (Тбилиси)Посетители смогут встретиться на фестивале с производителями натуральных вин и представителями гастрономического мира, а также с фермерами и молодыми предпринимателями, которые занимаются производством натуральных продуктов. Помимо грузинского вина и различных продуктов, на фестивале можно будет приобрести изделия ручной работы. Gemo Fest Когда: 17-18 июняГде: Кутаиси (регион Имерети)Еще один гастрономический фестиваль в нашем списке. Gemo Fest обычно проходит в разных уголках Грузии, чтобы представить самые характерные или забытые блюда региона. А в этот раз фестиваль принимает город Кутаиси (регион Имерети), где гости смогут попробовать блюда имеретинской кухни.Tbilisi Open Air Когда: 23-25 июня Где: Lisi Wonderland, близ озера Лиси (Тбилиси)Одно из самых ожидаемых событий для меломанов и просто любителей хорошо провести время. На этом фестивале ежегодно собираются известные артисты – как зарубежные, так и местные. В этом году выступят французская певица Imany, британский исполнитель Tom Odell, исландская рок-группа Kaleo и другие. Тбилисский международный фестиваль балета Когда: 28 июня-9 июля Где: Государственный театр оперы и балета им. Закария Палиашвили (Тбилиси)Звезды мирового балета из Соединенных Штатов Америки, Монако, Украины, солисты Тбилисского театра оперы и балета, хор и оркестр представят разнообразную программу. Помимо приглашенных звезд из разных стран, на фестивале выступят и грузинские танцоры, которые работают за рубежом. Желающие уже могут приобрести билеты на такие спектакли как "Отелло", "Дон-Кихот", "Жизель", "Кармина Бурана" и "Гала-концерт". ART-GENE FESTIVAL Когда: 20-23 июля, 28-30 июля Где: Этнографический музей (Тбилиси)Один из самых масштабных фестивалей Грузии "Арт-Ген" в этом году празднует свой 20-й юбилей. У гостей фестиваля будет возможность услышать фольклорные композиции разных регионов страны: Аджарии, Самцхе-Джавахети, Гурии и других. Кроме того, на сцене "Арт-Гена" выступят известные грузинские музыканты, среди них Нино Катамадзе, Ниаз Диасамидзе и "33 А", REGGAEON, ансамбль "Сухишвили" и другие. Японский фестиваль Когда: 23 июля Где: Silk Factory Studio (Тбилиси)Фестиваль, посвященный Японии и японской культуре в целом, также пройдет в Тбилиси. Здесь гости смогут не только насладиться тематически обустроенным пространством, но и попробовать разные японские блюда, которые приготовят японские и грузинские повара. Komorebi Festival Когда: 4-7 августаГде: курорт Анаклия (регион Самегрело)Еще один масштабный музыкальный фестиваль, который пройдет на западе Грузии. Гармония моря, леса, музыки, две сцены, более 40 ведущих мировых исполнителей электронной музыки, живые выступления, вечерние часы хип-хопа, хореографическое шоу, и даже йога - все в одном пространстве будет проходить на протяжении трех дней.Откроет фестиваль выдающийся дуэт современной электронной поп-музыки EASTER и местная исполнительница DEENA.Фестиваль классической музыки в Цинандали Когда: 31 августа-10 сентября Где: усадьба Цинандали в Телави (регион Кахетия)Традиционно в сентябре в усадьбе Цинандали проходят концерты для любителей классической музыки. На сцене выступят дирижеры Джанандреа Нозеда, Манфред Хонек, Вахтанг Кахидзе и Кристоф Конц. Также на фестивале выступят израильский пианист Ефим Бронфман, юный пианист Цотне Зедгинидзе, которого называют "грузинским Моцартом", японский пианист Нобуюки Цудзии, российский пианист Александр Малофеев и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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