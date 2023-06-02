https://sputnik-georgia.ru/20230602/molitvy-vladimirskoy-ikone-bozhey-materi-o-chem-prosyat-bogomater-278224276.html

Молитвы Владимирской иконе Божьей Матери: о чем просят Богоматерь

Молитвы Владимирской иконе Божьей Матери: о чем просят Богоматерь

Владимирскую икону Божьей Матери, покровительницу России и русского народа, чествуют 3 июня 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T17:07+0400

2023-06-02T17:07+0400

2023-06-02T17:07+0400

справки

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Русская православная церковь установила этот праздник в память о спасении Москвы от нашествия Крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году. Владимирской иконе Божьей Матери, одной из самых чтимых святынь, Русская православная церковь установила троекратное празднование. О чем просят Владимирскую икону Божьей Матери: какие молитвы возносят перед святым образом читайте в Sputnik Грузия. Владимирская икона Божьей Матери Предание повествует, что написал эту икону Божьей Матери апостол и евангелист Лука в дни земной жизни Богородицы. Святой образ до 450 года оставался в Иерусалиме, затем его перенесли в Константинополь. Константинопольский Патриарх Лука Хрисоверг послал в Киев специальную копию с иконы в дар святому князю Мстиславу в начале XII века. Слухи о чудотворной силе иконы Божьей Матери, которая с 1131 года находилась в Богородичном монастыре Вышгорода, ходили по всей Руси. А в 1551-м святыню перевезли во Владимир – с тех пор стали называть Владимирской иконой Божьей Матери. Одна из величайших святынь России Владимирской икона Божьей Матери всегда участвовала в важных событиях российского государства и не раз помогала русскому воинству побеждать в решающих битвах – она считается одной из величайших святынь России. Когда татары напали на Москву в 1451-м, митрополит Иона крестным ходом пронес вдоль городских стен икону Владимирской Божьей Матери. Нападавшие слышали ночью сильный шум и решили, что это князь Василий Дмитриевич со своим войском идет на помощь осажденным, поэтому, сняв осаду, отступили от городских стен. А в 1480 году бегством татаро-монгол закончилось "великое стояние на реке Угре". Утверждают, что вражеские полчища обратила в бегство сама Божья Матерь через свою Владимирскую икону, которая находилась впереди русского войска. В 1521 году враг подошел к Москве в очередной раз, начал жечь посады, но неожиданно отошел от города, существенного вреда столице не причинив. В честь этого события и установлен праздник Владимирской иконе Божьей Матери 3 июня. С Владимирской иконой Божьей Матери встречали войска Минина и Пожарского, изгнавших польских захватчиков в 1613, и так далее. Перед Владимирской иконой Божьей Матери свершались также важнейшие события в истории русской церкви. О чем просят Владимирская икона Божьей Матери помогает всем, кто обращается к святому образу с искренней молитвой. Богоматерь просят помочь принять правильное решение, дать силы преодолеть сложный период жизни и найти истинный путь, укрепить веру, защитить от вражды и избавить от греховных мыслей. Владимирскую икону Божьей Матери просят исцелить от физических недугов. Особенно часто ее просят исцелить от болезней сердца и глаз. Богоматерь также просят помочь и в житейских делах, в частности укрепить брак, сделать его счастливым. Молитвы Молитва первая О, Всемилостивая Госпоже Богородице, Небесная Царице, Всемощная Заступнице, непостыдное наше Упование! Благодарим Тя о всех благодеяниих, российским людем от Тебе бывших, от древле и до днесь от чудотворныя иконы Твоея тленных. И ныне, Преблагая Владычице, призри на ны грешныя и недостойныя рабы Твоя, яви нам милость Твою и моли Сына Твоего, Христа Бога нашего, о еже избавитися нам от всякого зла и сохранится всякому граду и веси, и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани. Испроси православным Христианом благоденствие и мирное житие, здравие, долгоденствие, во всем благое поспешение и спасение Сохрани и умудри пастырей Церкви, еже достойно пасти стадо Христово и право правити слово истины; укрепи Христолюбивое всероссийское воинство, подаждь дух совета и разума военачальником, градоначальником и всем, иже во власти суть; низпосли святое Твое благословение и всем православным Христианом, поклоняющимся Ти и молящимся пред цельбоносною Твоею иконою. Буди нам Заступница и Ходатаица пред Престолом Всевышнего, идеже предстоиши. К кому убо прибегнем, аще не к Тебе, Владычице? Кому принесем слезы и воздыхания, аще не к Тебе, Пресвятая Богородице? Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Небесная Царице. Под Твой покров притекаем, молитвами Твоими низпосли нам мир, здравие, земли плодоносив, воздуха благо растворение, избави ны от всяких бед и скорбен, от всяких недугов и болезней, от внезапные смерти и от всех озлоблений врагов видимых и невидимых. Вразуми и научи ны, о, Всемилостивая Заступнице, како безгрешно прейти путь земного сего жития; Ты всей немощи наша, веси и согрешения наша, но и веру веси, и упование видиши; даруй же нам исправление греховных жизни и умягчи злая сердца наша. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наша дух, страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любве, в добрых делах преуспеяние; избави же ны от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечныя. Тебе убо просим, Пречистая Владычице, и припадающе пред святою Твоею иконою, молимся, умилосердися на ны и помилуй ны, в страшный день же суда ходатайством и заступленном Твоим сподоби ны стати одесную Сына Твоего, Христа Бога нашего, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая К кому возопием, Владычице? К кому прибегнем в горести нашей, аще не к Тебе, Царице небесная? Кто плач наш и воздыхание приимет, аще не Ты, пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в милости? Приклони ухо Твое к нам, Владычице, Мати Бога нашего, и не презри требующих Твоея помощи: услыши стенание наше, подкрепи нас, грешных, вразуми и научи, Царице Небесная, и не отступи от нас, раб Твоих, Владычице, за роптание наше, но буди нам Мати и Заступница, и вручи нас милостивому покрову Сына Твоего: устрой о нас, како угодно будет святей Твоей воли, и приведи нас, грешных, к тихой и безмятежней жизни, да плачемся о гресех наших, да возрадуемся же с Тобою всегда, ныне и присно и во веки. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки