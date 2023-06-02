https://sputnik-georgia.ru/20230602/natsbank-gruzii-vpervye-za-devyat-mesyatsev-prodal-dollary-na-auktsione-278228916.html

Нацбанк Грузии впервые за девять месяцев продал доллары на аукционе

Нацбанк Грузии впервые за девять месяцев продал доллары на аукционе

Нацбанк вынес на аукцион 40 миллионов долларов, но купили только 17,1 миллиона долларов 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T17:41+0400

2023-06-02T17:41+0400

2023-06-02T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии в пятницу провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,633 GEL/$1.Регулятор вынес на аукцион 40 миллионов долларов, но купили только 17,1 миллиона долларов.Предыдущий раз Нацбанк провел валютный аукцион в 20 сентября 2022 года, когда курс доллара к лари составлял 2,8462 GEL/$1.Курс лари к доллару начал стремительно падать с 10 мая, когда он составлял 2,483 GEL/$, а уже на сегодня обменный курс лари определен в размере 2,6396 GEL/$. Таким образом, падение составило 6,3%.Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 3 июня, составит 2,6335 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, bloomberg, национальный банк грузии, курс доллара, колебание курса лари