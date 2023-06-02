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Пашинян отправится на инаугурацию Эрдогана

Пашинян отправится на инаугурацию Эрдогана

Глава правительства Армении отправится с рабочим визитом в Анкару по приглашению турецкого президента 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня посетит с рабочим визитом Турцию по приглашению президента Реджепа Эрдогана, сообщил Sputnik Армения.Ранее Пашинян поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, заявив, что ждет продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между странами.Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты будут опубликованы не ранее 1 июня.В конце 2021 года Ереван и Анкара назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации. С тех пор Рубен Рубинян и Сердар Кылыч провели несколько раундов переговоров. Осенью прошлого года состоялась встреча лидеров двух стран: Никола Пашиняна и Реджепа Эрдогана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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