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Пашинян отправится на инаугурацию Эрдогана
Пашинян отправится на инаугурацию Эрдогана
Глава правительства Армении отправится с рабочим визитом в Анкару по приглашению турецкого президента 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T23:26+0400
2023-06-02T23:26+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня посетит с рабочим визитом Турцию по приглашению президента Реджепа Эрдогана, сообщил Sputnik Армения.Ранее Пашинян поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, заявив, что ждет продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между странами.Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты будут опубликованы не ранее 1 июня.В конце 2021 года Ереван и Анкара назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации. С тех пор Рубен Рубинян и Сердар Кылыч провели несколько раундов переговоров. Осенью прошлого года состоялась встреча лидеров двух стран: Никола Пашиняна и Реджепа Эрдогана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, никол пашинян, турция, армения
Пашинян отправится на инаугурацию Эрдогана
23:26 02.06.2023 (обновлено: 00:06 03.06.2023)
Глава правительства Армении отправится с рабочим визитом в Анкару по приглашению турецкого президента
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3 июня посетит с рабочим визитом Турцию по приглашению президента Реджепа Эрдогана, сообщил Sputnik Армения
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"Армения получила приглашение принять участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Для участия в церемонии 3 июня премьер-министр Никол Пашинян отбудет в Анкару", – говорится в сообщении пресс-службы премьера.
Ранее Пашинян поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, заявив, что ждет продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между странами.
Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты будут опубликованы не ранее 1 июня.
В конце 2021 года Ереван и Анкара назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации. С тех пор Рубен Рубинян и Сердар Кылыч провели несколько раундов переговоров. Осенью прошлого года состоялась встреча лидеров двух стран: Никола Пашиняна и Реджепа Эрдогана.