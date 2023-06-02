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При столкновении поездов в Индии погибли около 50 человек
При столкновении поездов в Индии погибли около 50 человек
В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T21:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Около 50 человек погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на представителей властей. По их данным, в настоящее время известно о 179 пострадавших, их состояние уточняется.Столкновение поездов произошло около 19:20 местного времени (17:50 по тбилисскому времени) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. На кадрах с места крушения поезда видны четыре сошедших с рельсов вагона пассажирского поезда. Катастрофа в Индии: крушение поезда унесло жизни более 90 человек >>Начальник пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги руководит спасательными операциями. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был поднят по тревоге. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллеги из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, индия
в мире, новости, происшествия, индия
При столкновении поездов в Индии погибли около 50 человек
21:23 02.06.2023 (обновлено: 22:09 02.06.2023)
В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Около 50 человек погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает издание Press Trust of India со ссылкой на представителей властей.
По их данным, в настоящее время известно о 179 пострадавших, их состояние уточняется.
Столкновение поездов произошло около 19:20 местного времени (17:50 по тбилисскому времени) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. На кадрах с места крушения поезда видны четыре сошедших с рельсов вагона пассажирского поезда.
Начальник пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги руководит спасательными операциями. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был поднят по тревоге.
В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллеги из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.