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Стартовали прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы
Стартовали прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы
Полеты будут осуществляться два раза в неделю 02.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-02T11:37+0400
2023-06-02T11:37+0400
2023-06-02T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 июня начала осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.Из международного аэропорта Кутаиси будут выполняться регулярные рейсы в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.В объединении аэропортов Грузии отметили, что с добавлением новых направлений будет увеличено и количество авиаполетов (полеты в направлении Парижа, Милана, Праги и Меммингена увеличиваются на один раз), а также будут созданы новые рабочие места.Авиакомпания Wizz Air из аэропорта Кутаиси будет осуществлять полеты в 27 направлениях Европы и Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, кутаиси, брюссель, wizz air, мадрид
грузия, новости, туризм, кутаиси, брюссель, wizz air, мадрид
Стартовали прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы
11:37 02.06.2023 (обновлено: 11:44 02.06.2023)
Полеты будут осуществляться два раза в неделю
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 июня начала осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.
Из международного аэропорта Кутаиси будут выполняться регулярные рейсы в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.
В объединении аэропортов Грузии отметили, что с добавлением новых направлений будет увеличено и количество авиаполетов (полеты в направлении Парижа, Милана, Праги и Меммингена увеличиваются на один раз), а также будут созданы новые рабочие места.
Авиакомпания Wizz Air из аэропорта Кутаиси будет осуществлять полеты в 27 направлениях Европы и Ближнего Востока.