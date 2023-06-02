https://sputnik-georgia.ru/20230602/startovali-pryamye-polety-iz-kutaisi-v-pyat-gorodov-evropy-278218244.html

Стартовали прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы

Стартовали прямые полеты из Кутаиси в пять городов Европы

Полеты будут осуществляться два раза в неделю 02.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-02T11:37+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 июня начала осуществлять регулярные рейсы в пять европейских городов, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.Из международного аэропорта Кутаиси будут выполняться регулярные рейсы в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.В объединении аэропортов Грузии отметили, что с добавлением новых направлений будет увеличено и количество авиаполетов (полеты в направлении Парижа, Милана, Праги и Меммингена увеличиваются на один раз), а также будут созданы новые рабочие места.Авиакомпания Wizz Air из аэропорта Кутаиси будет осуществлять полеты в 27 направлениях Европы и Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, туризм, кутаиси, брюссель, wizz air, мадрид