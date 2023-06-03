https://sputnik-georgia.ru/20230603/mezhdunarodnyy-literaturnyy-festival-otkrylsya-v-stolitse-gruzii-278241502.html

Международный литературный фестиваль открылся в столице Грузии

Международный литературный фестиваль открылся в столице Грузии

В фестивале принимают участие авторы из 16 стран мира 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T15:40+0400

2023-06-03T15:40+0400

2023-06-03T15:40+0400

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тбилисский международный литературный фестиваль

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Тбилисский международный литературный фестиваль, на который съехались писатели из разных стран мира, открылся 3 июня, говорится в сообщении Дома писателей.В официальной церемонии открытия форума, который продлится до 7 июня, приняли участие 22 автора: грузинские писатели и поэты из 16 стран, а также представители посольств разных стран, аккредитованных в Грузии.Так, участниками восьмого по счету фестиваля в столице Грузии объявлены авторы из Великобритании, США, Японии, Франции, Ирландии, Нидерландов, Азербайджана, Бельгии, Греции, Хорватии, Армении, Австрии, Украины, Польши, Латвии и Грузии.Среди них – австрийский писатель и музыкант Даниэль Висер, французская поэтесса и драматург Полин Пеко, американский поэт-активист Боб Холман, азербайджанский автор Салим Бабулаоглу, японец Кеи Окамото и другие."В этом году фестиваль посвящен будущему. Тема программы – "Единое будущее", которая так близка всем, независимо от происхождения, идентичности или культурной принадлежности", – говорится в сообщении организаторов.На фестивале запланированы дискуссии, поэтические вечера и встречи с писателями, чьи книги уже изданы на грузинском языке. Полная информация о программе и участниках доступна на сайте и ​​в соцсетях фестиваля и Дома писателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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