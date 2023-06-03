https://sputnik-georgia.ru/20230603/oppozitsiya-khochet-pomeshat-poluchit-gruzii-status-kandidata-v-es--deputat-partii-vlasti-278251343.html
Оппозиция хочет помешать получить Грузии статус кандидата в ЕС – депутат партии власти
Оппозиция хочет помешать получить Грузии статус кандидата в ЕС – депутат партии власти
Грузии полагается статус кандидата, если только правильному решению не помешает какой-либо неверный фактор, заявил Михаил Сарджвеладзе 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T19:00+0400
2023-06-03T19:00+0400
2023-06-03T19:00+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Оппозиция хочет не допустить выполнения Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС, чтобы после обвинить в этом власти, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе. В парламенте продолжается работа над выполнением 12 условий, выдвинутых Грузии для получения статуса кандидата в ЕС. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое нацдвижение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называя работу властей фикцией. При этом он отметил, что Грузии полагается статус кандидата. "По всем вопросам сегодня у Грузии есть конкретный, значительный и ощутимый прогресс. Поэтому я считаю, что если правильному решению не помешает какой-либо неверный фактор, то статус кандидата Грузии полагается", – сказал Сарджвеладзе. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы. "Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. Согласно заявлениям представителей власти, Грузия уже практически выполнила девять условий из 12. При этом власти Грузии отмечают, что самым проблемным остается вопрос поляризации общества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта
политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузинская мечта
Оппозиция хочет помешать получить Грузии статус кандидата в ЕС – депутат партии власти
Грузии полагается статус кандидата, если только правильному решению не помешает какой-либо неверный фактор, заявил Михаил Сарджвеладзе
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Оппозиция хочет не допустить выполнения Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата в ЕС, чтобы после обвинить в этом власти, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе.
В парламенте продолжается работа над выполнением 12 условий, выдвинутых Грузии для получения статуса кандидата в ЕС. Часть оппозиционных партий, в том числе самая крупная фракция оппозиции "Единое нацдвижение", не принимают участия в рассмотрении проектов, необходимых для выполнения рекомендаций, называя работу властей фикцией.
"Выбранная оппозицией стратегия состоит в том, чтобы не допустить выполнения рекомендаций, чтобы потом обвинить в этом власть и использовать это в политических баталиях", – сказал Сарджвеладзе.
При этом он отметил, что Грузии полагается статус кандидата.
"По всем вопросам сегодня у Грузии есть конкретный, значительный и ощутимый прогресс. Поэтому я считаю, что если правильному решению не помешает какой-либо неверный фактор, то статус кандидата Грузии полагается", – сказал Сарджвеладзе.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Предоставления статуса должны поддержать лидеры всех 27 стран ЕС единогласно.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна уже заручилась поддержкой части лидеров стран ЕС по этому вопросу.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды и обеспечение полной независимости судебной системы.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов.
Согласно заявлениям представителей власти, Грузия уже практически выполнила девять условий из 12. При этом власти Грузии отмечают, что самым проблемным остается вопрос поляризации общества.