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Столкновение поездов в Индии: число погибших возросло до 288 человек – фото
Столкновение поездов в Индии: число погибших возросло до 288 человек – фото
Столкновение поездов произошло 2 июня близ индийского города Баласор 03.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-03T10:19+0400
2023-06-03T10:19+0400
2023-06-03T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Количество жертв при столкновении поездов в индийском штате Одиша увеличилось до 288, передает агентство Франс-Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.Ранее издание Indian Express сообщало о 233 погибших и 900 пострадавших.Столкновение поездов произошло 2 июня около 19:20 местного времени (17:50 по тбилисскому времени) близ города Баласор. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, индия
Столкновение поездов в Индии: число погибших возросло до 288 человек – фото
10:19 03.06.2023 (обновлено: 10:32 03.06.2023)
Столкновение поездов произошло 2 июня близ индийского города Баласор
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik.
Количество жертв при столкновении поездов в индийском штате Одиша увеличилось до 288, передает
агентство Франс-Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.
"Число погибших в результате крушения поезда в Индии возросло до 288", – цитируют СМИ начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.
Ранее издание Indian Express сообщало о 233 погибших и 900 пострадавших.
Столкновение поездов произошло 2 июня около 19:20 местного времени (17:50 по тбилисскому времени) близ города Баласор. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи.
Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь.
Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.
В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами.