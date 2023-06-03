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Столкновение поездов в Индии: число погибших возросло до 288 человек – фото

Столкновение поездов в Индии: число погибших возросло до 288 человек – фото

Столкновение поездов произошло 2 июня близ индийского города Баласор 03.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-03T10:19+0400

2023-06-03T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Количество жертв при столкновении поездов в индийском штате Одиша увеличилось до 288, передает агентство Франс-Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.Ранее издание Indian Express сообщало о 233 погибших и 900 пострадавших.Столкновение поездов произошло 2 июня около 19:20 местного времени (17:50 по тбилисскому времени) близ города Баласор. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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