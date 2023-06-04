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Что привело к столкновению поездов в Индии – предварительная версия

Что привело к столкновению поездов в Индии – предварительная версия

Власти запустили горячую линию для тех, кто хочет получить дополнительную информацию. 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T18:26+0400

2023-06-04T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Предварительной причиной столкновения поездов в Индии стало изменение в системе электронной блокировки, сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав.Отмечается, что уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал дело, и отчет об этом будет предоставлен. Однако установлена причина инцидента и виновных в нем лиц.По последним данным, в результате столкновения поездов не менее 294 человек погибли, более 1 тысячи пострадали.В свою очередь Министерство транспорта Индии сообщает, что находятся в эпицентре произошедшего для обеспечения быстрого восстановления нормальной работы ветки железной дороги. Власти также запустили телефоны доверия для получения информации, связанной с крушением поезда.Третья в истории Индии крупная железнодорожная катастрофа произошла в Баласоре вечером 2 июня. Из-за несработавшего реле, следовавший в Ченнаи Coromandel Express с примерно 1,5 тысячи пассажиров оказался на одном пути с товарным составом на станции Баханага-Базар. По последним данным, в аварии погибли 294 человека, около 900 получили ранения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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