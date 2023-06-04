https://sputnik-georgia.ru/20230604/dtp-na-vostoke-gruzii---est-zhertvy-278273299.html
ДТП на востоке Грузии – есть жертвы
ДТП на востоке Грузии – есть жертвы
Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T22:12+0400
2023-06-04T22:12+0400
2023-06-04T23:09+0400
грузия
происшествия
новости
гурджаанский район
кахети
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275632801_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_866f6a7eb9907f80ecc04086903537ec.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Мужчина до 34 лет погиб в результате ДТП у села Арашенда на востоке Грузии, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером в Гурджаанском районе Кахети. Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости. Дополнительные подробности пока неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гурджаанский район
кахети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275632801_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_32bda0ec0271de992bb330ea60004f1b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, кахети, дтп
грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, кахети, дтп
ДТП на востоке Грузии – есть жертвы
22:12 04.06.2023 (обновлено: 23:09 04.06.2023)
Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Мужчина до 34 лет погиб в результате ДТП у села Арашенда на востоке Грузии, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером в Гурджаанском районе Кахети.
Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости. Дополнительные подробности пока неизвестны.