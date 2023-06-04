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ДТП на востоке Грузии – есть жертвы
ДТП на востоке Грузии – есть жертвы
Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости 04.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-04T22:12+0400
2023-06-04T23:09+0400
грузия
происшествия
новости
гурджаанский район
кахети
дтп
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Мужчина до 34 лет погиб в результате ДТП у села Арашенда на востоке Грузии, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером в Гурджаанском районе Кахети. Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости. Дополнительные подробности пока неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, кахети, дтп
грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, кахети, дтп

ДТП на востоке Грузии – есть жертвы

22:12 04.06.2023 (обновлено: 23:09 04.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerСкорая помощь 112. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции
Скорая помощь 112. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 04.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Мужчина до 34 лет погиб в результате ДТП у села Арашенда на востоке Грузии, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером в Гурджаанском районе Кахети.
Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости. Дополнительные подробности пока неизвестны.
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