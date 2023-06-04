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ДТП на востоке Грузии – есть жертвы

ДТП на востоке Грузии – есть жертвы

Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T22:12+0400

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грузия

происшествия

новости

гурджаанский район

кахети

дтп

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Мужчина до 34 лет погиб в результате ДТП у села Арашенда на востоке Грузии, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в воскресенье поздно вечером в Гурджаанском районе Кахети. Вероятная причина аварии – превышение водителем скорости. Дополнительные подробности пока неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, гурджаанский район, кахети, дтп