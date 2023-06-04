https://sputnik-georgia.ru/20230604/investory-iz-kazakhstana-namereny-investirovat-v-port-poti-278271656.html

Инвесторы из Казахстана намерены инвестировать в порт Поти

Инвесторы из Казахстана намерены инвестировать в порт Поти

Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти 04.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-04T19:06+0400

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2023-06-04T19:52+0400

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поти

казахстан

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инвестиции

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Группой компаний "PTC Holding" (Казахстан) подписано инвестиционное соглашение с грузинскими партнерами по реализации проекта строительства мультимодального терминала в Грузии для развития Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута (ТМТМ), сообщили казахстанские СМИ.Соглашение о реализации инфраструктурного проекта по строительству мультимодального терминала в городе Поти было подписано 2 июня в Тбилиси между ТОО "PTC Holding" и партнерами из Грузии с участием представителей государственных органов Грузии, банковского сектора и частного бизнеса.Строительство портового терминала станет первым казахстанским инфраструктурным проектом, реализуемым в Поти, одном из крупнейших портов Грузии, который является опорной точкой на Транскаспийском Международном Транспортном Маршруте (ТМТМ), что крайне важно для казахстанских операторов в условиях нынешней геополитической обстановки в мире, а также для диверсификации логистических маршрутов.Перспективы Потийского порта: инвесторы нацелены на расширение >>Поскольку порт Поти является конечной точкой транспортировки грузов по ТМТМ на Черном море, и строительство контейнерного терминала позволит казахстанскому бизнесу участвовать в формировании грузовых потоков, а также создаст выгодные тарифные условия на данном маршруте для казахстанских экспортеров и привлечь дополнительные объемы транзитных грузов через Республику Казахстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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